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Двое жителей Иркутской области «атаковали» «Бессмертный полк» фотографиями нацистов. Их вычислила ФСБ

На сайте «Бессмертного полка» вновь разместили фотографии нацистских преступников

Следственный комитет по Иркутской области возбудил уголовные дела в отношении 17 и 32-летних жителей региона по ч. 1 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма). Молодые люди подозреваются в том, что размещали на сайтах движения «Бессмертный полк — онлайн» фотографии нацистских преступников.

Как сообщили в СК РФ, изображения нацистов злоумышленники загружали в «Банк памяти» на сайте «Бессмертного полка» в мае 2020 года. Уголовные дела возбуждены по материалам, представленным УФСБ России по Иркутской области. По местам жительства фигурантов проведены обыски, в ходе которых изъяты предметы и документы, имеющие значение для следствия. В настоящий момент обстоятельства совершённых преступлений устанавливаются, уточнили в Следственном комитете.

Напомним, что это уже далеко не первый случай размещения фото Гитлера и других видных деятелей фашизма, а также их пособников на официальных ресурсах, посвящённых Победе в Великой Отечественной войне, в том числе на сайте «Бессмертного полка». Первые такие дела были возбуждены почти сразу же после проведения акции в онлайн-формате из-за коронавируса весной 2020 года. СК РФ тогда сообщал, что ищет несколько десятков человек, причастных к этому. Вскоре были установлены несколько подозреваемых из Перми, Самары, Волгограда, Ульяновска, Казани и Кемерово. Все они, как выяснили следователи, состояли в одних сообществах в соцсетях.

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Комментарии (4)

Oleg_I
Целый год искали, всем ФСБ. Угроза национальной безопасности!
Dimitry Antonov
Для оправдания, конечно, это значения не имеет, но случаи повторяющиеся, т.е. систематические и из разных регионов. Отсюда интерес, по каким мотивам, из каких побуждений виновные это делали?
Pilat
Т.е. вот их вычислить смогли, а минеров - нет?
Не верю!
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