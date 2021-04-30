Двое жителей Иркутской области «атаковали» «Бессмертный полк» фотографиями нацистов. Их вычислила ФСБ

Следственный комитет по Иркутской области возбудил уголовные дела в отношении 17 и 32-летних жителей региона по ч. 1 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма). Молодые люди подозреваются в том, что размещали на сайтах движения «Бессмертный полк — онлайн» фотографии нацистских преступников.



Как сообщили в СК РФ, изображения нацистов злоумышленники загружали в «Банк памяти» на сайте «Бессмертного полка» в мае 2020 года. Уголовные дела возбуждены по материалам, представленным УФСБ России по Иркутской области. По местам жительства фигурантов проведены обыски, в ходе которых изъяты предметы и документы, имеющие значение для следствия. В настоящий момент обстоятельства совершённых преступлений устанавливаются, уточнили в Следственном комитете.

