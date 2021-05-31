«Долг платежом красен». Кремль прокомментировал слова о «нахлобучивании» государства металлургами на 100 млрд

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал журналистам, что Владимиру Путину известно о ситуации со сверхприбылью на металлургическом рынке, сообщает РБК 31 мая.
«Бизнес зарабатывает деньги, государство получает налоги. Когда возникает диспропорция, государство эту диспропорцию выравнивает», — прокомментировал Песков заявление вице-премьера РФ Андрея Белоусова, о котором «Фонтанка» писала ранее.
Напомним, по словам Белоусова, в ковидный год доходы металлургов выросли в разы, однако спровоцировали рост цен на внутреннем рынке.
«Мы посчитали, что, извините за это слово, металлурги нахлобучили нас — государство, бюджет — в части госкапвложений и гособоронзаказа примерно на 100 млрд рублей по году. Эти деньги, я считаю, они должны нам вернуть в виде налога. Я говорил некоторым из них: «Ребят, я сейчас даже не буду думать, как налог такой, налог сякой, через НДПИ с вас снять. Единственное — ценник вот. Вместе с вами подумаем, как лучше сделать так, чтобы вы нам его заплатили».
Сейчас металлургическая отрасль переживает один из лучших периодов в истории. Спрос на продукцию производителей растёт, однако некоторые компании не успевают возвращать в строй те мощности, которые были приостановлены во время пандемии. Это ведёт к дефициту металлов и провоцирует рост цен. Так, в апреле-мае 2020 года российский горячекатаный прокат в портах Черного моря стоил 360–370 долларов за тонну, а в мае 2021 года он подорожал примерно на
Вслед за ростом цен на металлы взлетели и акции металлургов. Так, с начала года бумаги «Северстали» выросли на