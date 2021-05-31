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«Долг платежом красен». Кремль прокомментировал слова о «нахлобучивании» государства металлургами на 100 млрд

Песков заявил, что президенту России известно о сверхдоходах металлургов в 2020 году

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал журналистам, что Владимиру Путину известно о ситуации со сверхприбылью на металлургическом рынке, сообщает РБК 31 мая.

«Бизнес зарабатывает деньги, государство получает налоги. Когда возникает диспропорция, государство эту диспропорцию выравнивает», — прокомментировал Песков заявление вице-премьера РФ Андрея Белоусова, о котором «Фонтанка» писала ранее.

Напомним, по словам Белоусова, в ковидный год доходы металлургов выросли в разы, однако спровоцировали рост цен на внутреннем рынке.

«Мы посчитали, что, извините за это слово, металлурги нахлобучили нас — государство, бюджет — в части госкапвложений и гособоронзаказа примерно на 100 млрд рублей по году. Эти деньги, я считаю, они должны нам вернуть в виде налога. Я говорил некоторым из них: «Ребят, я сейчас даже не буду думать, как налог такой, налог сякой, через НДПИ с вас снять. Единственное — ценник вот. Вместе с вами подумаем, как лучше сделать так, чтобы вы нам его заплатили».

Сейчас металлургическая отрасль переживает один из лучших периодов в истории. Спрос на продукцию производителей растёт, однако некоторые компании не успевают возвращать в строй те мощности, которые были приостановлены во время пандемии. Это ведёт к дефициту металлов и провоцирует рост цен. Так, в апреле-мае 2020 года российский горячекатаный прокат в портах Черного моря стоил 360–370 долларов за тонну, а в мае 2021 года он подорожал примерно на 180 % и достиг 1 025 долларов за тонну.

Вслед за ростом цен на металлы взлетели и акции металлургов. Так, с начала года бумаги «Северстали» выросли на 33 %, НЛМК — на 26 %, ММК — на 13 %, ТМК — на 18 %. После заявления Белоусова акции металлургических компаний начали падать.

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Комментарии (7)

Mikle776
год назад куб пиломатериалов стоил 8-10 (естественной влажности), а сейчас 20... ну и профиль 40х20х2 стоил около 50 руб за метр, а сейчас по 150р... вот на эти три процента и живут олигархи )
Cвифт
.... а почему не "нахлобучивают" нефтянку и поставщиков газомоторного ? Уж они то нахлобучивали, нахлобучивают и останавливаться не думают ....
ShkVAl
Все нормально. Нельзя зарабатывать на боярах. Лишь на смердах.
К тому идёт, что оброк заменят барщиной.
Развитие...
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