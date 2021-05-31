FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+15°C/Завтра: +18
73.59р89.67р
А ты должен Фонду капремонта?Главные новости о COVID-19«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизни
1
Печать

Тунис отменил тесты на коронавирус для привитых россиян, но при одном условии

Тунис облегчил въезд в страну привитых от COVID-19 пассажиров чартерных рейсов.

«С 1 июня 2021 года от предоставления ПЦР-тестов на COVID-19 освобождены пассажиры, вакцинированные от коронавируса или переболевшие этой инфекцией не менее чем за шесть недель до прибытия», — сообщает 31 мая АТОР со ссылкой на российское представительство тунисского национального офиса по туризму.

Накануне премьер арабской республики Хишам Машиши заявил о смягчении ограничений для пассажиров чартерных рейсов. Факт полной вакцинации или того, что болезнь уже перенесена, нужно подтвердить медицинским сертификатом с QR-кодом или справкой. Для всех остальных остается в силе требование о тесте за 72 часа. Непривитые индивидуальные путешественники по-прежнему должны семь дней просидеть на карантине в отеле.

Власти страны также будут проводить выборочные экспресс-тесты.

В апреле Тунис отменил карантин для приезжающих в страну, однако в силе оставалось требование о тестах.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Igorius
Хорошая новость. Тунис верит в эффективность наших прививок. Жаль только, что в наши прививки не верит наше правительство и туристов в Тунис не пустит и рейсов туда не откроет.
Или... Нет, не может быть, чтобы наше правительство защищало чьи-то бизнес-интересы и насильно загоняло всех в поднявшие в три раза цены Крым и Сочи. Ведь у нас всё делается для блага людей, для их безопасности!...
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний