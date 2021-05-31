Тунис отменил тесты на коронавирус для привитых россиян, но при одном условии

Тунис облегчил въезд в страну привитых от COVID-19 пассажиров чартерных рейсов.

«С 1 июня 2021 года от предоставления ПЦР-тестов на COVID-19 освобождены пассажиры, вакцинированные от коронавируса или переболевшие этой инфекцией не менее чем за шесть недель до прибытия», — сообщает 31 мая АТОР со ссылкой на российское представительство тунисского национального офиса по туризму.



Накануне премьер арабской республики Хишам Машиши заявил о смягчении ограничений для пассажиров чартерных рейсов. Факт полной вакцинации или того, что болезнь уже перенесена, нужно подтвердить медицинским сертификатом с QR-кодом или справкой. Для всех остальных остается в силе требование о тесте за 72 часа. Непривитые индивидуальные путешественники по-прежнему должны семь дней просидеть на карантине в отеле.

