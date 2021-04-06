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Тунис собирается принимать туристов из России без карантина, но с ПЦР-тестами

Еще одна страна с выходом к Средиземному морю готовится принять россиян

Министр туризма Туниса анонсировал запуск туристического сезона 19 апреля.

«С 19 апреля 2021 года меняется протокол въезда для российских туристов, купивших турпакеты через туроператоров. Для них отменяется требование самоизоляции, а единственным важным условием въезда в Тунис останется справка с отрицательным результатом теста на COVID-19», — цитирует 6 апреля заявление Хабиба Аммара АТОР.

Он подчеркнул, что требование о самоизоляции сохраняется для индивидуальных путешественников. Министр заверил, что арабская республика принимает меры для безопасности туристов в эпоху пандемии. Так, персонал обязан носить маски, будет проводиться дезинфекция багажа, а у приезжающих будут измерять температуру. Туристам разрешено не носить маски на открытых пространствах, например на пляжах.

По словам министра, тунисская делегация намерена обсудить с российскими коллегами сроки открытия прямого авиасообщения между двумя странами.

В конце марта Кипр с пляжами на Средиземном море также анонсировал отдых без карантина для россиян.

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