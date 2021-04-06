Тунис собирается принимать туристов из России без карантина, но с ПЦР-тестами

Министр туризма Туниса анонсировал запуск туристического сезона 19 апреля.

«С 19 апреля 2021 года меняется протокол въезда для российских туристов, купивших турпакеты через туроператоров. Для них отменяется требование самоизоляции, а единственным важным условием въезда в Тунис останется справка с отрицательным результатом теста на COVID-19», — цитирует 6 апреля заявление Хабиба Аммара АТОР.

Он подчеркнул, что требование о самоизоляции сохраняется для индивидуальных путешественников. Министр заверил, что арабская республика принимает меры для безопасности туристов в эпоху пандемии. Так, персонал обязан носить маски, будет проводиться дезинфекция багажа, а у приезжающих будут измерять температуру. Туристам разрешено не носить маски на открытых пространствах, например на пляжах.