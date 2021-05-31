Заместитель Беглова, председатель комитета по соцполитике и двое глав районных администраций пойдут от «Единой России» в ЗакС Петербурга

Так, победителями в одномандатных округах стали 15 уже действующих депутатов, в их числе и Александр Егоров, который за месяц до этого вышел из «Справедливой России» и перешёл в «Единую». Он представит партию власти в 5-м округе в Выборгском районе. В этом же районе, в 11-м округе, на выборы идёт глава администрации Валерий Гарнец. В 20-м округе первое место в списке «Единой России» займет глава Московского района Владимир Ушаков. Нынешний вице-губернатор по ЖКХ Николай Бондаренко выиграл праймериз в 12-м одномандатном округе в Приморском районе. Несколько раз менявший свои намерения относительно участия в выборах глава комитета по социальной политике Александр Ржаненков представит «Единую Россию» в Центральном районе в округе № 2 .

Победителями праймериз «Единой России» в Законодательное собрание Петербурга стали чиновники Смольного, действующие депутаты и деятели Общероссийского народного фронта. Об этом свидетельствуют данные предварительного голосования, опубликованные на сайте партии 31 мая.

В 16-м округе на юге Петербурга партию представит на выборах сопредседатель Санкт-Петербургского регионального штаба ОНФ Виталий Фатеичев. Он подвинул с этого округа депутата Андрея Васильева.



В 21-м округе, который в Законодательном собрании представлял умерший в 2019 году Павел Зеленков, выиграл праймериз 28-летний Никита Титенко, партийный функционер и глава одного из округов в Петроградском районе. В 3-м округе, от которого ранее избирался спикер Законодательного собрания Вячеслав Макаров, победила завхоз Мариинского дворца Алёна Кукушкина.



Судя по данным сайта праймериз, победители набрали 4–8 тысяч голосов избирателей, которые захотели их видеть кандидатами от партии власти.



Предварительное голосование «Единой России» в Санкт-Петербурге проходило с 24 по 30 мая в электронном формате. На сайте праймериз по сообщению партии зарегистрировались 261 999 петербуржцев.



Ранее «Фонтанка» писала, что учителей, воспитателей детских садов и чиновников настоятельно просили сначала зарегистрироваться на сайте праймериз, а затем в некоторых районах выдавали списки, за кого голосовать.

