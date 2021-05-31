Уколы ботулотоксина, больше известного как ботокс, можно делать не ранее чем через месяц после прививки вакциной от коронавируса «ЭпиВакКорона». Об этом 31 мая сообщается в официальном аккаунте Роспотребнадзора в Instagram.
«Вакцина «ЭпиВакКорона» является безопасным и слабо реактогенным препаратом. Но применение вакцины может вызывать нежелательные явления, например повышение температуры тела. Как и у любого другого лекарства, у ботокса тоже есть ряд ограничений, побочных действий и противопоказаний. Учитывая, что напряженный иммунный ответ после «ЭпиВакКороны» формируется к 42 суткам после второй вакцинации, а при применении ботулотоксина у
Правда, в Роспотребнадзоре не уточнили, как с ботоксом сочетаются другие прививки от коронавируса. Напомним, в Петербурге можно выбирать между тремя: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» или «КовиВак».