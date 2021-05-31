FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+16°C/Завтра: +18
73.59р89.67р
А ты должен Фонду капремонта?Главные новости о COVID-19«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизни
1
Печать

В Роспотребнадзоре рассказали, как сочетаются ботокс и прививка от коронавируса

Уколы ботулотоксина, больше известного как ботокс, можно делать не ранее чем через месяц после прививки вакциной от коронавируса «ЭпиВакКорона». Об этом 31 мая сообщается в официальном аккаунте Роспотребнадзора в Instagram.

«Вакцина «ЭпиВакКорона» является безопасным и слабо реактогенным препаратом. Но применение вакцины может вызывать нежелательные явления, например повышение температуры тела. Как и у любого другого лекарства, у ботокса тоже есть ряд ограничений, побочных действий и противопоказаний. Учитывая, что напряженный иммунный ответ после «ЭпиВакКороны» формируется к 42 суткам после второй вакцинации, а при применении ботулотоксина у 1–5 % пациентов могут вырабатываться антитела, необходимо разделить эти процедуры», — подчеркнули в ведомстве.

Правда, в Роспотребнадзоре не уточнили, как с ботоксом сочетаются другие прививки от коронавируса. Напомним, в Петербурге можно выбирать между тремя: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» или «КовиВак».

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

SNOW
Так вот почему наш тянул с прививкой, чтобы курсы уколов не пересеклись...
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний