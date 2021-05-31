Главу петербургского парламента отправляют в Госдуму от «Единой России» 159 тысяч человек

Оргкомитет праймериз «Единой России» 31 мая подвёл итоги предварительного голосования в Государственную думу. Как свидетельствует партийный сайт, лидерами списка ЕР в Петербурге станут спикер петербургского парламента Вячеслав Макаров и депутаты нынешнего созыва: экс-глава телеканала «Санкт-Петербург» Сергей Боярский и бывший глава Росимущества и в прошлом член совета директоров «Роснефти» Юрий Петров.

Судя по данным сайта, перечисленные политики вызвали бурный отклик петербуржцев. За Макарова проголосовали 159 тысяч человек, за Боярского — 156 тысяч, за Петрова — 145 тысяч. Следующие за ними в списке кандидатуры Антона Соловьева и Ивана Алексеева из ОНФ набрали в разы меньше (за них проголосовали 6 и 4 тысячи человек соответственно).



Будущие кандидаты по одномандатным округам в Государственную думу от «Единой России» также набрали поддержку десятков тысяч избирателей. Так, в 211-м округе с результатом 19 тысяч голосов победил Михаил Романов (сейчас депутат Государственной думы от «Единой России»). В 212-м округе победу одержал Александр Тетердинко (глава фракции «Единой России» в Законодательном собрании), он набрал 20 тысяч голосов. В 213-м округе победил Евгений Марченко (сейчас депутат Государственной думы от «Единой России»), за него проголосовали 26 тысяч человек. В 214-м округе партию на выборах представит Елена Рахова (19 тысяч человек проголосовали за неё на праймериз). В 215-м округе на выборы пойдёт, набрав 22 тысячи голосов на праймериз, Николай Цед (глава Приморского района). 216-й округ представит Сергей Соловьев (вице-спикер Законодательного собрания), он набрал 20 тысяч голосов. В 217-м округе лидирует Любовь Егорова (депутат Законодательного собрания) с аналогичным результатом. Виталий Милонов (сейчас депутат Государственной думы от «Единой России») победил в 218-м округе с результатом 21 тысяча голосов.

