Нас и здесь неплохо кормят. Глава Минсельхоза ответил на предложение убрать пармезан из санкционного списка

Ранее «Фонтанка» писала , что итальянский посол Паскуале Терраччано заявил о необходимости внесения корректив в список контрсанкций против свежих продуктов. По мнению главы итальянской дипмиссии, пармезан был включён в перечень ошибочно, так как он не содержит лактозу и не является свежим.

С 2014 года Россия увеличила объём производства сыра в полтора раза и по качеству отечественная продукция не уступает продукции из стран — лидеров в этой сфере, следует из интервью главы Минсельхоза РФ Дмитрия Патрушева «Известиям» от 31 мая.

На вопрос журналистов о том, возможен ли пересмотр списка, Патрушев ответил, что есть разные аспекты, по которым продукция остаётся в санкционном перечне.



«Наше сыроварение продвинулось далеко вперед начиная с того момента, как мы запретили поставки сыра из ряда государств, в том числе пармезана. Мы увеличили объемы производства в полтора раза с 2014 года. И по качеству наш сыр уже очень близок, а зачастую и не уступает продукции из стран — лидеров в этой сфере. Поэтому если иностранные производители хотят присутствовать на нашем рынке, предлагаем им развивать их технологии на территории Российской Федерации и делать сыры из российского молока — оно у нас, кстати, одно из лучших в мире… Есть разные аспекты, по которым та или иная продукция остается в санкционном списке. Ну, соответственно, там она (пармезан. — Прим. ред.), наверное, и будет», — заявил чиновник.