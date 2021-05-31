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Нас и здесь неплохо кормят. Глава Минсельхоза ответил на предложение убрать пармезан из санкционного списка

Патрушев: Пармезан останется под продуктовым эмбарго, несмотря на просьбу посла Италии

С 2014 года Россия увеличила объём производства сыра в полтора раза и по качеству отечественная продукция не уступает продукции из стран — лидеров в этой сфере, следует из интервью главы Минсельхоза РФ Дмитрия Патрушева «Известиям» от 31 мая.

Ранее «Фонтанка» писала, что итальянский посол Паскуале Терраччано заявил о необходимости внесения корректив в список контрсанкций против свежих продуктов. По мнению главы итальянской дипмиссии, пармезан был включён в перечень ошибочно, так как он не содержит лактозу и не является свежим.

На вопрос журналистов о том, возможен ли пересмотр списка, Патрушев ответил, что есть разные аспекты, по которым продукция остаётся в санкционном перечне.

«Наше сыроварение продвинулось далеко вперед начиная с того момента, как мы запретили поставки сыра из ряда государств, в том числе пармезана. Мы увеличили объемы производства в полтора раза с 2014 года. И по качеству наш сыр уже очень близок, а зачастую и не уступает продукции из стран — лидеров в этой сфере. Поэтому если иностранные производители хотят присутствовать на нашем рынке, предлагаем им развивать их технологии на территории Российской Федерации и делать сыры из российского молока — оно у нас, кстати, одно из лучших в мире… Есть разные аспекты, по которым та или иная продукция остается в санкционном списке. Ну, соответственно, там она (пармезан. — Прим. ред.), наверное, и будет», — заявил чиновник.

Российское продовольственное эмбарго — запрет ввоза в Россию с 2014 года «отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых является государство, принявшее решение о введении экономических санкций в отношении российских юридических и (или) физических лиц или присоединившееся к такому решению». Эмбарго вводилось в три этапа: с 2014 года — в отношении стран Евросоюза, США, Австралии, Канады и Норвегии, с 2015 года — в отношении Исландии, Лихтенштейна, Албании и Черногории, с 2016 года — в отношении Украины.

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Комментарии (10)

Ivan Topor
Сам-то, интересно, какой жрёт? Явно не тз "Пятерочки"...
Litl_m
В Ленте был тут как-то недавно приобретен сыр "Российский", который на бутербродах в электрогриле остался в первозданном состоянии. Такой "сыр" даже животным опасно отдать.
Жаконин
Молодец, население вообще не должно знать, что такое нормальный сыр, чтобы не возникало колебаний при покупке отечественного суррогата втридорога.
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