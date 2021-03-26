Итальянский посол намерен добиться исключения пармезана из российского санкционного списка

Глава итальянской дипмиссии призвал исправить «ошибку», из-за которой сорт твёрдого сыра оказался под продуктовым эмбарго.



«Мы должны внести коррективы в список контрсанкций. Речь идет о сыре пармезан, который, по моему мнению, был ошибочно включен в пакет контрсанкций против свежих продуктов, поскольку это не свежий сыр, он без лактозы», — цитирует 26 марта заявление Паскуале Терраччано Forbes.



По его словам, исключение итальянского твёрдого сыра из-под продуктового эмбарго стало бы «хорошим жестом» в адрес страны, которая остается дружественной России. При этом посол отметил, что не просит отменить российские контрсанкции.

