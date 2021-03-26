Итальянский посол намерен добиться исключения пармезана из российского санкционного списка

Глава итальянской дипмиссии призвал исправить «ошибку», из-за которой сорт твёрдого сыра оказался под продуктовым эмбарго.
«Мы должны внести коррективы в список контрсанкций. Речь идет о сыре пармезан, который, по моему мнению, был ошибочно включен в пакет контрсанкций против свежих продуктов, поскольку это не свежий сыр, он без лактозы», — цитирует 26 марта заявление Паскуале Терраччано Forbes.
По его словам, исключение итальянского твёрдого сыра из-под продуктового эмбарго стало бы «хорошим жестом» в адрес страны, которая остается дружественной России. При этом посол отметил, что не просит отменить российские контрсанкции.
Российское продовольственное эмбарго — запрет ввоза в Россию с 2014 года «отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых является государство, принявшее решение о введении экономических санкций в отношении российских юридических и (или) физических лиц или присоединившееся к такому решению». Эмбарго вводилось в три этапа: с 2014 года — в отношении стран Евросоюза, США, Австралии, Канады и Норвегии, с 2015 года — в отношении Исландии, Лихтенштейна, Албании и Черногории, с 2016 года — в отношении Украины.