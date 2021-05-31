Ненормированную работу собираются ограничить 120 часами в год

Сейчас в Трудовом кодексе записано, что ненормированный рабочий день — это особый режим работы, при котором работники могут при необходимости эпизодически привлекаться к работе за пределами установленной для них продолжительности рабочего времени. «Работодатели часто злоупотребляют применением ненормированного рабочего дня, заменяют данным понятием сверхурочную работу, устанавливают такой режим работы большинству работников в организациях как государственной (муниципальной), так и частной форм собственности», — считают авторы нового законопроекта.

Как сообщает ТАСС , документ ограничивает время переработки при ненормированном рабочем дне 120 часами в год (это в общей сложности пять суток), а также привязывает продолжительность дополнительного отпуска к фактической переработке.

По их мнению, в действующем законе не установлено «никакой связи между фактически отработанным временем за пределами рабочего дня и продолжительностью предоставляемого за это работнику дополнительного отпуска». «Необходимость» и «эпизодичность» привлечения к выполнению трудовых функций за пределами установленной для работников продолжительности рабочего времени являются оценочными категориями, приблизительные ориентиры по которым ни законодательно, ни судами не установлены», — указывается в пояснительной записке.



В связи с этим депутаты предлагают изменить статьи 101 и 119 Трудового кодекса. Во-первых, ввести предельный временной период переработки в режиме ненормированного рабочего дня — не выше 120 часов в год. Во-вторых, предусмотреть необходимость точного учёта времени, фактически отработанного каждым работником за пределами рабочего дня, и привязать дополнительный отпуск к фактически отработанному времени в ненормированном режиме.



Впрочем, это не коснётся руководителей организаций, их заместителей и главных бухгалтеров, а также членов коллегиальных исполнительных органов организаций, заключивших трудовые договоры, так как «организовать учёт времени их работы в неурочные часы не представляется возможным».

