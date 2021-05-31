В Северной столице задержали подозреваемую в мошенничестве женщину, которая обманывала пенсионерок, запугивая их преждевременной гибелью близких родственников из-за «смертельной» порчи. В качестве решения проблемы она предлагала проведение магических обрядов, но «волшебство» происходило лишь с банковскими счетами её предполагаемых жертв.

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД России по городу и области 31 мая, по подозрению в этом преступлении сотрудники Управления уголовного розыска полицейского главка задержали 38-летнюю представительницу кочевого народа, которая приехала в Петербург из Вышнего Волочка.



Своих жертв, как полагают в правоохранительных органах, она подыскивала на улице. Так, одной из них стала пожилая жительница Красногвардейского района города, которая встретила «гадалку» на станции метро «Ладожская». Последняя заявила, что на сыне пенсионерки лежит проклятье, а её муж вот-вот умрёт.

«Обескураженная женщина была готова на всё, лишь бы помочь своим близким. Она безоговорочно согласилась на предложенную «гадалкой» помощь в виде проведения серии магических обрядов, за которые, естественно, необходимо заплатить. Избавление от всех материальных ценностей как раз таки и было, по мнению «целительницы», важнейшим условием спасения от «смертельной» порчи», — описали мошенническую схему в полицейском главке, отметив, что общий ущерб, который был причинён пенсионерке, составил 170 тысяч рублей.

Пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Ещё одной жертвой аферистки стала 82-летняя жительница города Кировска. Их встреча также состоялась на улице, а дальнейшее общение развивалось по тому же сценарию. Как сообщили в региональном ведомстве, мошенница настолько напугала пожилую женщину тяжёлой болезнью и серьёзными проблемами у её сына, что та была готова регулярно переводить огромные суммы на указанные ею банковские счета. При этом она уверяла, что все денежные средства якобы идут на восстановление российских храмов и прерывание этой цепочки грозит смертью. Пенсионерка отдала ей 2,8 миллиона рублей.

