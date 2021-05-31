Клумба или огород? За счет чего во дворах новостроек станет больше зелени

Фото: пресс-служба правительства СПб Поделиться Поделиться







Застройщики даже конкурируют между собой по этому показателю, хотя пока многие возможности озеленения придомовой территории часто ограничены.

Не все могут

Обычно на благоустройство и озеленения прилегающей к жилому комплексу территории выделяется до 5% от общей себестоимости проекта, уточняет Дмитрий Калинин, директор проекта «Северная долина» компании «Главстрой Санкт-Петербург». Размер затрат определяется, как правило, масштабами застройки. Качественный проект благоустройства и озеленения территории еще на старте продаж жилого комплекса, на этапе эскизов, может подстегнуть спрос на квартиры.



— Каждый рубль, вложенный в благоустройство придомовой территории, увеличивает стоимость конкретного квадратного метра приобретаемого жилья, — напоминает маркетолог-аналитик СРО А «Объединение строителей СПб» Евгений Ортин. — Именно поэтому жилые комплексы премиум-класса порой могут похвастаться такими нестандартными решениями, как зимний сад или фонтан, к тому же их ландшафтный дизайн может быть разработан студиями мирового класса. В то же время в сегменте массового спроса упор делается на функциональность, безопасность и компромисс — между сторонниками экологических решений и автолюбителями.

Требования покупателей растут, и сегодня фактор благоустроенности и насыщенности зелеными насаждениями входит в топ-5 критериев при выборе квартиры в новостройке, считает Ян Фельдман, директор по маркетингу ГК «Ленстройтрест». Кроме функциональной планировки квартиры потребителю важно, что будет за ее пределами, какие возможности для отдыха, общения и досуга есть в квартале. Уютные дворы с ландшафтным дизайном, малые архитектурные формы (скамейки, беседки, мостики, фонари, фонтаны), парковые зоны с различными зонами активности и прогулочными дорожками, а также другие общественные пространства помогают сформировать комфортную среду и сделать комплекс уникальным. Ян Фельдман также говорит о том, что компания выделяет на эти цели около 5% от общей себестоимости проекта, но отмечает, что это в среднем в два раза выше, чем при стандартном нормативном благоустройстве.



При этом в проектах ГК «Ленстройтрест» на озеленение и общественные пространства выделяется не менее 40% от общей площади территории. Цена «квадрата» в квартирах с видами на благоустроенную и озелененную дворовую территорию или на лесополосу будет на 10–15% дороже.

— Лишь небольшая часть девелоперов стараются превысить нормы озеленения и сделать полноценные зеленные зоны в своих жилых комплексах, — говорит Ян Фельдман. — Во многом это происходит из-за градостроительных ограничений — просто недостаточно площади земельного участка, на котором реализуется проект. Хотя потребители всегда положительно воспринимают дополнительное озеленение и выделение отдельных зон для тихого отдыха в новостройках.

Поймать тренд

Сегодня все больше людей стараются вести экологичный, «зеленый» образ жизни, заботиться об окружающей среде по мере своих сил и возможностей. Речь идет в том числе о запросе на экологичный скандинавский дизайн двора, подчеркивает Ольга Трошева, руководитель Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» (Setl Group.



— Скандинавский стиль, действительно, один из самых популярных на сегодняшний день, — пояснила она. — Он предполагает разделение двора на различные функциональные зоны: игровую, спортивную, зону отдыха с интересным ландшафтный дизайн. Тренд на экологичность, минимализм и единение с природой будет поддержан эксклюзивным ландшафтным дизайном — холмы и насыпные газоны, связанные сетью витиеватых пешеходных дорожек, и экологичные детские площадки с деревянным оборудованием нейтральных оттенков. Кстати, тенденция разнообразить пространство двора за счет создания разных ландшафтных объемов (холмы, альпийские горки) — еще один популярный тренд.

— Наконец-то наступили времена, когда девелоперы при озеленении своих объектов привлекают профессиональных ландшафтных дизайнеров, — говорит Галия Низамова, руководитель проектов девелопмента Becar Asset Management. — Зачастую двор становится так называемой точкой притяжения и даже одним из ключевых факторов при выборе квартиры. Застройщики стремятся не просто посадить кусты, а сделать это красиво, аккуратно, с учетом сезона цветения.



По словам эксперта, сейчас идет тренд на сухоцветы — и зимой, и летом двор выглядит пусть и не цветущим, но зато красиво оформленным. Девелоперы делают акцент на сочетании дорожек, формировании зеленых насаждений, стараются предусмотреть специальные скамейки — не просто деревянные, а с дизайнерской изюминкой.

Трендов в озеленении и ландшафтном дизайне сегодня достаточно много, но самыми актуальными, по мнению Марины Мольковой, ведущего инженера раздела генерального плана СК «Дальпитерстрой», являются следующие:

«Сад, который сам по себе» — в основе принципа лежит естественность, использование в озеленении неприхотливых, не требующих особого ухода культур. Востребован теми, кого тянет к натуральному, природному, экологичному. Весьма популярен в современных условиях нехватки времени, избытка технологий и урбанизации.

«Сад круглый год» — это сад-мечта, который цветёт и пахнет 365 дней в году. С наступлением осени трава жухнет, цветы увядают, листва опадает. Здесь в игру вступают зимние сады — современные оранжереи, где остекление, отопление, электричество и вода поддерживают цветущую природу в зимний период, пусть и в ограниченном пространстве. Данный тренд более применим в озеленении приусадебных участков и общественных пространств офисно-деловых зон.



— Вертикальное озеленение позволяет декорировать стены, создавать «живые» стены из растений, посредством которых можно зонировать придомовую территорию,- продолжила эксперт, — а еще есть использование воды в декоративных водоёмах, «умный» сад с использованием smart-технологий — автоматических систем освещения и автоматического полива, геопластика — принцип, при котором неровности и друге изъяны участков не исправляются, а наоборот, превращаются в преимущества с помощью лестниц, подпорных стен, насыпных холмов и природных спусков.

— Другая опция, востребованная среди покупателей — свой маленький садик или даже кусочек лесопарка прямо во дворе, дизайн которых максимально приближен к природному, — добавляет Ольга Трошева. — Еще покупателям нравятся длинные прогулочные дорожки, усаженные деревьями. А собственный парк в проекте станет излюбленным местом отдыха жителей. Так, Setl Group создал для жителей проекта «Солнечный город» парк отдыха — самый крупный парковый проект, реализованный за счет частных средств.



Кое-что еще

Использование альтернативных видов озеленения во дворах жилых домов эконом- и комфорт-класса маловероятно, считает Марина Молькова. Сады на крышах и клумбы на стенах требуют дополнительных затрат на усиление конструкций, на устройство определенного кровельного пирога с использованием специфических материалов, на системы подогрева, поскольку в климате Петербурга растения на кровле и стенах просто вымерзнут. Устройство теплиц во дворах тоже маловероятно из-за высокого уровня вандализма. Возможна организация декоративных огородов, однако и они подвергаются вандализму — обрываются растения, на территории огорода выгуливают домашних животных.

— Перспектива у альтернативных видов озеленения возможна при благоустройстве территории жилых комплексов бизнес-класса, с закрытой территорией, — считает она. — Сады на кровле возможны при строительстве общественных зданий (офисные и деловые центры). Жители микрорайонов активно участвуют в озеленении придомовых территорий путём создания на придомовых полосах озеленения палисадников и декоративных огородов.

Нередко зеленые насаждения можно встретить на крышах зданий, особенно в центральных локациях крупных мегаполисов, где земля становится дефицитным ресурсом и улучшить среду за счет наземных пространств — сквера, парковой зоны — уже нет возможности, добавляет. Руслан Сырцов, коммерческий директор GloraX. Такие примеры есть в Великобритании, Германии, Швеции и других странах. В последние годы эксплуатируемые кровли появляются и в Москве. Конкуренция на рынке растет, девелоперы вместе с архитекторами рассматривают различные возможности создать интересное решение из тех, что предлагает городская среда. В их числе — высотные сады, летние веранды, общественные зоны для жителей, где можно заняться спортом.

— В Петербурге пока жилых комплексов с эксплуатируемой кровлей нет, чаще такое решение применяется на стилобате подземных паркингов, говорит он. — Помимо финансовых затрат, сложность в реализации таких проектов связана с особенностями местного климата. Но рынок недвижимости развивается довольно быстро, покупатель становиться требовательнее. Поэтому сады на крыше будут встречаться чаще.

Тем не менее, попытки реализовать альтернативные идеи в городе есть. Как рассказал Сергей Степанов, директор по продажам компании «Строительный трест», в жилом квартале NEWПИТЕР в одном из дворов компания реализовала общественный огород, за которым самостоятельно ухаживают жильцы дома. Любой желающий может воспользоваться этим огородом, вырастить что-то необходимое. Дом был введен в эксплуатацию в сентябре 2019 года, а следующей весной после заселения дома в огороде уже стали появляться первые посадки. Летом все грядки были использованы жителями — здесь рос лук, салат, шпинат, мята и прочая полезная зелень.

Дополнительные «зеленые островки» могут появиться на эксплуатируемых кровлях одного их жилых корпусов и подземном паркинге проекта ГК «Ленстройтрест». Как пояснил Ян Фельдман, сейчас идет разработка проекта для новой очереди «Янила Кантри Клаб».

Для нашего климата

По словам Марины Мольковой, озеленение позволяет создать особый микроклимат внутри дворов, снижает уровень шума, уровень пыли, провести зонирование территории. Во дворах обустраивают газоны, сажают деревья и кустарники, разбивают цветники.

— При высадке деревьев используют посадки в группы, рядовые посадки (предпочтительно использование крупномерных саженцев, поскольку они сразу позволяю создать «читаемую» объёмно-пространственную композицию); кустарники высаживают в живые изгороди и куртины (группы), — пояснила она. — При устройстве цветников предпочтение в городском озеленении следует отдавать многолетним цветочным культурам. Чаще всего используются такие виды цветников, как альпийские горки, рокарии, пейзажные клумбы из многолетников.

В структуре компании «Главстрой Санкт-Петербург» есть собственное проектное бюро, специалисты которого разрабатывают различные сценарии развития дворовых пространств. Для каждого проекта объем работ по озеленению рассчитывают, исходя из особенностей территории. Деревья и кустарники высаживает подрядчик, обладающий необходимыми компетенциями в этой области. Территорию обычно засаживают различными посадочными культурами., при выборе которых учитываются дендрологические особенности, правильное сочетания культур, время цветения кустарников и их безопасность для населения.

Ежегодно Setl Group высаживает около 25 тысяч деревьев и кустарников. По словам Ольги Трошевой, до пандемии часто и сами жители уже заселенных очередей выходили на субботники, организованные застройщиком. Для соседей субботник становится возможностью познакомиться и дополнительно благоустроить двор.

— Уже не первый год устойчивым трендом на рынке является привлечение к процессу озеленения и благоустройства территории жителей новостроек, — подтверждает Дмитрий Калинин. — Так, помимо общих работ по благоустройству ежегодно в рамках «зеленых» акций компания совместно с жителями районов под руководством ландшафтных дизайнеров высаживает более 1000 растений и молодых деревьев: липу, березу, иву, сирень и множество цветов.

Как рассказал Руслан Сырцов, решения по озеленению во всех проектах разрабатываются совместно с ландшафтными дизайнерами. Зелень появляются не только во дворах, но и на кровле подземных паркингов. В этом случае в компании выбирают их питомников специальные декоративные деревья и кустарники, которые имеют особую корневую систему, крону, цикл роста. Лесные растения здесь не подойдут, поскольку они могут разрушить своими корнями кровлю и вырасти до 5–7 метров высотой, заслоняя листвой первые этажи домов.

По его словам, качественный проект озеленения способен придать дополнительное конкурентное преимущество жилому комплексу и создать точку притяжения жителей квартала. Но эксперт отметил, что создание комфортной городской среды предполагает не только благоустройство внутренних закрытых дворов в ЖК, но и наличие насыщенных общественных пространств для отдыха и прогулок на свежем воздухе. Ими могут быть собственные бульвары, аллеи, парки, скверы и благоустроенные набережные.

Анна Романова, «Фонтанка.ру»

