Как сообщили в Центре гравитационной астрономии Совета по научным исследованиям Австралии (OzGrav), молодые нейтронные звезды, которые скрываются внутри останков сверхновых, — это одна из самых перспективных целей для поиска «долгоиграющих» источников гравитационных волн. «Мы не нашли следов подобных колебаний в данных прошлой серии наблюдений LIGO, но надеемся, что найдем после перезапуска обсерватории», — заявила один из авторов методики — Лилли Сан из Национального университета Австралии.

Австралийские учёные собираются опробовать новую методику по обнаружению гравитационных волн — так называемого «эха» от взрывов сверхновых или молодых пульсаров — вращающихся нейтронных звезд. Сделать это планируется на базе обсерватории LIGO после её перезапуска летом 2022 года.

Гравитационные волны — это колебания пространства-времени, источником которых служат массивные объекты, которые движутся с меняющимся ускорением. Существование таких волн ещё более 100 лет назад предсказал Альберт Эйнштейн, однако зафиксировать их ученые смогли лишь в сентябре 2015 года.



Детектирование гравитационных волн — важное подтверждение общей теории относительности. За это проект LIGO в 2016 году получил премию Breakthrough Prize, а в 2017-м — Нобелевскую премию по физике. Сейчас обнаружением гравитационных волн занимается четыре детектора — два в США (ими занимаются специалисты проекта LIGO), по одному в Италии (VIRGO) и Японии (KAGRA).



За последние пять лет LIGO и VIRGO открыли несколько десятков всплесков гравитационных волн от слияния чёрных дыр и других объектов, расположенных в сотнях миллионов световых лет от Земли. Их изучение помогло космологам проверить общую теорию относительности и некоторые другие теории, которые объясняют устройство Вселенной.



Ранее «Фонтанка» писала, что с помощью новых технологий астрофизики получили более чёткую фотографию сверхмассивной чёрной дыры в созвездии Девы, находящейся в 54 миллионах световых лет от Земли.

