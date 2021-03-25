Астрофизики ЕНТ (Event Horizon Telescope) представили в двух статьях журнала The Astrophysical Journal Letters более чёткое изображение сверхмассивной чёрной дыры, находящейся в 54 миллионах световых лет от Земли (более 520 миллиардов миллиардов километров) — в центре галактики M87 в созвездии Девы.



Как сообщает 25 марта TJ, первое в истории фото этой чёрной дыры было получено коллаборацией ЕНТ в 2019 году, однако качество изображения из-за дальности объекта оказалось не самым лучшим. Получить более чёткую картинку позволили высокочувствительные приёмники поляризованного света, которые астрофизики нацелили на чёрную дыру ещё в 2017 году. Всё это время приёмники накапливали данные, погашая при этом часть слепящего излучения, подобно поляризационным солнечным очкам. И вот что получилось в итоге.

