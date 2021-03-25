Астрофизики ЕНТ (Event Horizon Telescope) представили в двух статьях журнала The Astrophysical Journal Letters более чёткое изображение сверхмассивной чёрной дыры, находящейся в 54 миллионах световых лет от Земли (более 520 миллиардов миллиардов километров) — в центре галактики M87 в созвездии Девы.
Как сообщает 25 марта TJ, первое в истории фото этой чёрной дыры было получено коллаборацией ЕНТ в 2019 году, однако качество изображения из-за дальности объекта оказалось не самым лучшим. Получить более чёткую картинку позволили высокочувствительные приёмники поляризованного света, которые астрофизики нацелили на чёрную дыру ещё в 2017 году. Всё это время приёмники накапливали данные, погашая при этом часть слепящего излучения, подобно поляризационным солнечным очкам. И вот что получилось в итоге.
Закручивающиеся в воронку полосы — это силовые линии магнитного поля в окрестностях чёрной дыры. Поле не очень мощное: от 1 до 30 Гауссов, что всего в 4–10 раз сильнее магнитного поля Земли на её поверхности. При этом астрофизики отмечают, что этого достаточно, чтобы отталкивать часть вещества, которое стремится упасть в чёрную дыру. Такой магнитный барьер ограничивает её «прожорливость», не давая ей за год поглощать больше 0,002 масс Солнца или около 666 масс Земли.
По подсчётам учёных, размеры чёрной дыры в созвездии Девы — порядка 100 миллиардов километров в диаметре, а масса — около 6,5 миллиарда масс Солнца.