Спасатели ликвидировали пожар в гостинице «Северная» в Петрозаводске, которую называют одним из знаковых зданий города.



Как сообщили 30 мая в ГУ МЧС по Республике Карелия, открытый огонь по адресу: проспект Ленина, д. 21, был ликвидирован в 21:10 мск.



По данным экстренных служб, у главной гостиницы Петрозаводска загорелась кровля. Пожар достигал площадью 1 тыс. кв. метров. Пострадавших в результате пожара нет, уточнили спасатели.



Тем временем в соцсетях появилось видео тушения пожара в гостинице «Северная» 30 мая. Судя по представленным кадрам, происходящее выглядит достаточно масштабно.

