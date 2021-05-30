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Спасатели тушили пожар в главной гостинице Петрозаводска. Выглядело эпично

При пожаре в гостинице «Северная» в Петрозаводске обошлось без пострадавших

Спасатели ликвидировали пожар в гостинице «Северная» в Петрозаводске, которую называют одним из знаковых зданий города.

Как сообщили 30 мая в ГУ МЧС по Республике Карелия, открытый огонь по адресу: проспект Ленина, д. 21, был ликвидирован в 21:10 мск.

По данным экстренных служб, у главной гостиницы Петрозаводска загорелась кровля. Пожар достигал площадью 1 тыс. кв. метров. Пострадавших в результате пожара нет, уточнили спасатели.

Тем временем в соцсетях появилось видео тушения пожара в гостинице «Северная» 30 мая. Судя по представленным кадрам, происходящее выглядит достаточно масштабно.

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