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Во второй круг Rolang Garros вышли ещё две россиянки

Веснина и Кудерметова победили в первом туре Roland Garros среди женщин

Российские теннисистки Елена Веснина и Вероника Кудерметова выиграли свои матчи в первом круге турнира Большого шлема Roland Garros в Париже и завоевали путёвки во второй.

Веснина, которая возобновила карьеру после трёхлетней паузы, связанной с рождением ребенка ровно за 1 час одолела Ольгу Говорцову из Белоруссии со счётом 6:1, 6:0.

Кудерметова, в свою очередь, со счётом 7:6 (7:5), 6:1 победила Аманду Анисимову (США). Встреча этих соперниц продолжалась 1 час 24 минуту.

В следующем круге Веснина сыграет с 12-й ракеткой мира Петрой Квитовой (Чехия), а Кудерметова — с победительницей чешского противостояния Мария Боузкова — Катерина Синякова.

Ранее «Фонтанка» писала, что во второй круг Roland Garros — 2021 вышли также представители России Анастасия Павлюченкова и Карен Хачанов.

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