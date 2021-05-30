Во второй круг Rolang Garros вышли ещё две россиянки

Российские теннисистки Елена Веснина и Вероника Кудерметова выиграли свои матчи в первом круге турнира Большого шлема Roland Garros в Париже и завоевали путёвки во второй.



Веснина, которая возобновила карьеру после трёхлетней паузы, связанной с рождением ребенка ровно за 1 час одолела Ольгу Говорцову из Белоруссии со счётом 6:1, 6:0.



Кудерметова, в свою очередь, со счётом 7:6 (7:5), 6:1 победила Аманду Анисимову (США). Встреча этих соперниц продолжалась 1 час 24 минуту.



В следующем круге Веснина сыграет с 12-й ракеткой мира Петрой Квитовой (Чехия), а Кудерметова — с победительницей чешского противостояния Мария Боузкова — Катерина Синякова.

