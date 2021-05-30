Павлюченкова и Хачанов вышли во второй круг Roland Garros

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла во второй круг турнира Большого шлема Roland Garros, обыграв в первом раунде представительницу США Кристину Макхейл. Встреча продолжительностью 1 час 21 минута завершилась со счётом 6:4, 6:4 в пользу нашей соотечественницы.
Таким образом, Павлюченкова стала первым представителем российского тенниса, вышедшим во второй круг Roland Garros. Её следующей соперницей станет 76-я ракетка мира Айла Томлянович (Австралия).
Позднее стало известно, что почин Павлюченковой у мужчин поддержал ещё один россиянин Карен Хачанов. Он также в первом раунде со счётом 6:1, 6:2, 6:3 победил представителя Чехии Иржи Весёлого. Спортсмены провели на корте 1 час 35 минут.
Следующим соперником Хачанова будет победитель пары Кеи Нисикори (Япония) — Алессандро Джаннесси (Италия).
Соревнования в основной сетке Roland Garros–2021 проходят с 30 мая по 13 июня.