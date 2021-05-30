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Павлюченкова и Хачанов вышли во второй круг Roland Garros

Во второй круг теннисного турнира Roland Garros вышли двое россиян

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла во второй круг турнира Большого шлема Roland Garros, обыграв в первом раунде представительницу США Кристину Макхейл. Встреча продолжительностью 1 час 21 минута завершилась со счётом 6:4, 6:4 в пользу нашей соотечественницы.

Таким образом, Павлюченкова стала первым представителем российского тенниса, вышедшим во второй круг Roland Garros. Её следующей соперницей станет 76-я ракетка мира Айла Томлянович (Австралия).

Позднее стало известно, что почин Павлюченковой у мужчин поддержал ещё один россиянин Карен Хачанов. Он также в первом раунде со счётом 6:1, 6:2, 6:3 победил представителя Чехии Иржи Весёлого. Спортсмены провели на корте 1 час 35 минут.

Следующим соперником Хачанова будет победитель пары Кеи Нисикори (Япония) — Алессандро Джаннесси (Италия).

Соревнования в основной сетке Roland Garros–2021 проходят с 30 мая по 13 июня.

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