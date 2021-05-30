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Вакцину от коронавируса в Петербурге приняли более 687 тысяч человек

Полный цикл вакцинации в Северной столице на 30 мая прошли 573 186 горожан

В Петербурге первую фазу вакцинации препаратом «КовиВак» на сегодняшний день прошли 2 020 человек. Вакциной «ЭпиВакКорона», в свою очередь, первично привиты 19 058 жителей города, 10 696 из них полностью закончили цикл вакцинации данным препаратом. Об этом вечером 30 мая сообщили в межведомственном координационном совете Смольного по коронавирусу.

Что касается вакцины «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»), то ею в Петербурге уже привито 666 019 человек. Из них полный цикл прошли 562 490 человек.

В общей сложности по состоянию на 30 мая от COVID-19 в Северной столице привито 687 097 человек, из которых 573 186 завершили цикл вакцинации полностью. За прошедшие сутки первично привито 3 010 человек, вторично — 1 788 человек.

За весь период в Петербург поступило 816 542 комплекта вакцины. Общий её запас в городе составляет 129 445 комплектов, из которых 96 455 находятся в поликлиниках, остаток на фармбазе — 32 990 комплектов.

Ранее «Фонтанка» писала, что в Петербурге началась вакцинация граждан, находящихся на даче.

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Комментарии (10)

Андрей К._5e4ce28835681
В Израиле вакцинировали практически всех и заболеваемость снизилась почти до нуля. В США сделано 300 миллионов прививок, заболеваемость уменьшается. А у нас почему с вакцинацией так плохо? Потому что у нас вакцины так мало или не желающих прививаться идиотов так много?
265984735
Лучшие люди города, которые думают и о себе и о здоровье других людей.
WuhanRockCafe
Вакцину ставят, а принимают извесно что - алкомаркеты плодятся, как опята. Встречались дома аж с тремя источниками огненного зелья.
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