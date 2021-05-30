Вакцину от коронавируса в Петербурге приняли более 687 тысяч человек

В Петербурге первую фазу вакцинации препаратом «КовиВак» на сегодняшний день прошли 2 020 человек. Вакциной «ЭпиВакКорона», в свою очередь, первично привиты 19 058 жителей города, 10 696 из них полностью закончили цикл вакцинации данным препаратом. Об этом вечером 30 мая сообщили в межведомственном координационном совете Смольного по коронавирусу.



Что касается вакцины «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»), то ею в Петербурге уже привито 666 019 человек. Из них полный цикл прошли 562 490 человек.



В общей сложности по состоянию на 30 мая от COVID-19 в Северной столице привито 687 097 человек, из которых 573 186 завершили цикл вакцинации полностью. За прошедшие сутки первично привито 3 010 человек, вторично — 1 788 человек.

