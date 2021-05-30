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В Смольном рассказали о росте числа заболевших коронавирусом за неделю и назвали количество свободных коек

Число активно больных COVID-19 в Петербурге увеличилось на 10,49 %

В Петербурге по сравнению с прошлым воскресеньем на 25,21 % выросло число регистраций новых случаев COVID-19. При этом на 5,23 % увеличилась суточная госпитализация взрослых с ковид-ассоциированными состояниями.

Как сообщили вечером 30 мая в оперативном штабе Смольного, за прошедшую неделю общее количество активно больных коронавирусом в городе также стало больше на 10,49 %.

Одновременно с этим, как следует из материалов ежедневной информационной справки межведомственного координационного совета по коронавирусу, в Петербурге для больных с COVID-19 и внебольничными пневмониями в настоящий момент развёрнуто 6 142 койки. Из них свободно 1 029, что составляет 16,8 % от общего фонда.

Ранее «Фонтанка» писала, что по данным федерального оперативного штаба по борьбе с пандемией, в Петербурге за минувшие сутки выявлено 829 новых случаев коронавируса.

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