В Смольном рассказали о росте числа заболевших коронавирусом за неделю и назвали количество свободных коек

Как сообщили вечером 30 мая в оперативном штабе Смольного, за прошедшую неделю общее количество активно больных коронавирусом в городе также стало больше на 10,49 %.



Одновременно с этим, как следует из материалов ежедневной информационной справки межведомственного координационного совета по коронавирусу, в Петербурге для больных с COVID-19 и внебольничными пневмониями в настоящий момент развёрнуто 6 142 койки. Из них свободно 1 029, что составляет 16,8 % от общего фонда.



Ранее «Фонтанка» писала, что по данным федерального оперативного штаба по борьбе с пандемией, в Петербурге за минувшие сутки выявлено 829 новых случаев коронавируса.

