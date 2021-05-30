«Почему не стал реагировать на слова Кадырова? Потому что чуть опыта жизненного набрался. Не считаю, что на это нужно как-то реагировать или ещё чего-то. Думаю, это больше связано с жизненным опытом. Высказываний в жизни у меня было много — и хороших, и плохих. Это же всё анализируется. Когда проходит время — смотришь назад, как лучше было сказать, что можно было, а что нет. Как-то неинтересно что-то комментировать, говорить. У каждого есть свое мнение», — цитирует Хабиба «Спорт-Экспресс».

Боец также отметил, что прямой эфир Кадырова не смотрел и лишь читал про это. «Какие были эмоции? Весь мир меня обсуждает, какие у меня ещё могут быть эмоции. Почему вы думаете, что у нас с ним сейчас нет отношений? Я и проект UFC, и чемпион UFC. Он же назвал меня и чемпионом UFC. В слове «проект» не вижу никаких оскорблений», — подчеркнул он.



29 мая Хабиб Нурмагомедов посетил в Казани турнир своей лиги — Eagle FC.



Ранее «Фонтанка» писала, что Рамзан Кадыров раскритиковал карьеру популярного бойца, упрекнув его в том, что он никогда не выходил на ринг с российским или дагестанским флагом.

