Кадыров: Хабиб хороший спортсмен, но он проект UFC

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров раскритиковал карьеру российского бойца Хабиба Нурмагомедова. В своём инстаграме он упрекнул экс-чемпиона UFC за то, что он никогда не выходил на ринг с российским или дагестанским флагом.



«Хабиб хороший спортсмен, но он проект UFC. Он 100-процентный проект, потому что у них хорошие отношения с Дэйной Уайтом. Хорошие бои бывают. Если кто-то пропустил бой, сразу с рейтинга, его никогда не снимали с рейтинга. И он тоже знает, что он проект UFC. Я никогда не видел, чтобы наш брат Хабиб выступал с флагом Российской Федерации, флагом Дагестана. Он, четко зная, на что идет, стал чемпионом, не допуская ошибок. Я так считаю, я не в обиду. В UFC он 100 % всех порвал их, а «Ахмат» тут всех порвет. Я готов выставить любой вес и любой гонорар, если Хабиб выступит в «Ахмате». Я готов дать любые деньги и посмотреть, порвет ли он в «Ахмате» любого? Я готов платить гонорар больше, чем UFC, если он выступит в «Ахмате» с нашим одноклубником, и посмотрим, чья возьмет!» — подчеркнул Кадыров.