Глава Чечни заработал 381 миллион рублей. Докоронавирусный год принёс ему в 2,5 раза меньше

В сравнении с темпами прироста состояния годом ранее коронавирусный период выдался для главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова непростым.



Как сообщается на сайте главы Чечни 30 апреля, с января по декабрь прошлого года Кадыров заработал свыше 381 млн рублей. В 2019-м он декларировал 147,99 млн — за год лидер Чечни увеличил доход на 233,2 млн рублей, или в 2,57 раза.

Доходы супруги Кадырова, напротив, снизились с 2,45 млн в 2019 году до 1,59 млн в 2020-м. Согласно декларации, в семье Кадырова растут 11 несовершеннолетних детей. Имущественных изменений нет: в совместном пользовании дом площадью 300 кв. м, на жену оформлена квартира 209,8 кв. м. На Кадырова также записаны жилой дом площадью 2 344,3 кв. м и два участка площадью 3 668 и 28 361 кв. м. Личного автомобиля у семьи нет.