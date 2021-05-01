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Глава Чечни заработал 381 миллион рублей. Докоронавирусный год принёс ему в 2,5 раза меньше

Кадыров за прошлый год увеличил доход более чем в два с половиной раза

В сравнении с темпами прироста состояния годом ранее коронавирусный период выдался для главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова непростым.

Как сообщается на сайте главы Чечни 30 апреля, с января по декабрь прошлого года Кадыров заработал свыше 381 млн рублей. В 2019-м он декларировал 147,99 млн — за год лидер Чечни увеличил доход на 233,2 млн рублей, или в 2,57 раза.

Доходы супруги Кадырова, напротив, снизились с 2,45 млн в 2019 году до 1,59 млн в 2020-м. Согласно декларации, в семье Кадырова растут 11 несовершеннолетних детей. Имущественных изменений нет: в совместном пользовании дом площадью 300 кв. м, на жену оформлена квартира 209,8 кв. м. На Кадырова также записаны жилой дом площадью 2 344,3 кв. м и два участка площадью 3 668 и 28 361 кв. м. Личного автомобиля у семьи нет.

Годом ранее разница в декларациях главы Чечни была более ощутимой. Его доход с 7,58 млн в 2018 году вырос до 147, 99 млн рублей в 2019-м. Источники состояния в документах не указаны. На скачок заработков в 19,5 раза обратили внимание Кремля, однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что дополнительная проверка данных об имуществе главы региона не требуется.

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Комментарии (10)

kоt-obormot
Какой то ротенберг на минималках.
Mikle776
"у семьи нет личного автомобиля"... наверно а аренду берет... или каршеринг? ну не использует же он служебное авто в личных целях!!!
veteran78
Завидуете ? Ну вы же не грохали первого русского в 16 лет ? Вот и не завидуйте.
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