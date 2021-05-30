Как сообщает 30 мая РИА Новости, авария произошла накануне на третьем километре автодороги Новомуслимово — Емаши — Карлыханово. Жители деревни Новомуслимово ехали на праздничное мероприятие в повозке. На одном из поворотов на них совершила наезд попутная Toyota Avensis, за рулём которой находился 53-летний житель Белокатайского района республики. В результате ДТП травмы получили все находившиеся в повозке.
Момент столкновения попал на видео. На внушительной скорости автомобиль буквально врезается в повозку, основной удар пришел по лошади и сидящим впереди людям. Кадры впечатляют жесткостью произошедшего, на них буквально больно смотреть. Схожее по силе видео накануне было опубликовано в соцсети — во время драки пара петербуржцев рухнула с балкона, на котором сломались перила.
RT на русском
«У <...> 65-летней женщины травматическая ампутация стопы», — уточнили в ГИБДД.
Лошадь также пострадала, её пришлось усыпить.