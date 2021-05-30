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Восемь человек и лошадь ехали на праздник. В них врезалась Toyota — смотреть еще больнее, чем на парочку из Петербурга

Пять человек и лошадь пострадали в ДТП с гужевой повозкой и иномаркой в Башкирии

В Мечетлинском районе Республики Башкирия произошло ДТП с участием иномарки и гужевой повозки, в которой в этот момент находились восемь человек. Пятеро пострадали. Животное пришлось усыпить.

Как сообщает 30 мая РИА Новости, авария произошла накануне на третьем километре автодороги Новомуслимово — Емаши — Карлыханово. Жители деревни Новомуслимово ехали на праздничное мероприятие в повозке. На одном из поворотов на них совершила наезд попутная Toyota Avensis, за рулём которой находился 53-летний житель Белокатайского района республики. В результате ДТП травмы получили все находившиеся в повозке.

Момент столкновения попал на видео. На внушительной скорости автомобиль буквально врезается в повозку, основной удар пришел по лошади и сидящим впереди людям. Кадры впечатляют жесткостью произошедшего, на них буквально больно смотреть. Схожее по силе видео накануне было опубликовано в соцсети — во время драки пара петербуржцев рухнула с балкона, на котором сломались перила.

RT на русском

«У <...> 65-летней женщины травматическая ампутация стопы», — уточнили в ГИБДД.

Лошадь также пострадала, её пришлось усыпить.

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Комментарии (16)

Guest1234
Похоже, что едущая сзади машина сопровождала повозку, и из-за нее повозки не было видно. А торопыга решил ее обогнать в момент, когда повозка начала поворачивать.
Кровокрас
поворотник не включил
Antuan Rokanten
Страшные кадры. Тойота на обгон что ли шла. И то можно было заметить повозку.
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