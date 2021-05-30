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В центре перекрывают дороги из-за бегунов. Что надо объезжать

В Петербурге 30 мая из-за массового забега закрывают крупные магистральные улицы

Городские власти в воскресенье, 30 мая, закрыли движение по ряду городских улиц для участников легкоатлетического фестиваля «ЗаБег.РФ».

Комитет по транспорту Петербурга напоминает, какие дороги в центре города закрыты утром 30 мая. Также вносятся коррективы в работу общественного транспорта.

Фото: www.gov.spb.ru
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с 08.30 до 10.00 по Адмиралтейскому пр., Сенатской пл., Английской наб., Керченскому пер., Азовскому пер., Черноморскому пер., Гороховой ул. от Малой Морской ул. до Адмиралтейского пр., Исаакиевской пл., Невскому пр. от Малой Морской ул. до Адмиралтейского пр., Галерной ул. от Замятина пер. до Сенатской пл., Замятину пер. от Галерной ул. до Английской наб.
— с 08.30 до 11.00 по Адмиралтейской наб., Благовещенскому мосту, Университетской наб., Румянцевской пл., Менделеевской линии от Университетской наб. до Биржевого проезда, Таможенному пер.

с 08.30 до 12.00 по Биржевой пл., Биржевому мосту, наб. Макарова от Тучкова моста до Биржевой пл., Тучкову мосту, пр. Добролюбова, пл. Лихачева, Мытнинской наб., Кронверкской наб., Биржевому проезду, Тифлисской ул. от наб. Макарова до д. 6 по Биржевому проезду, Волховскому пер. от наб. Макарова до Биржевого проезда, Биржевой линии от наб. Макарова до Биржевого пер., Среднему пр. В.О. от наб. Макарова до Тучкова пер., Тучкову пер. от наб. Макарова до Среднего пр. В.О., Кадетской линии в направлении от Среднего пр. В.О. к Тучкову мосту, пер. Талалихина от пр. Добролюбова до ул. Яблочкова, Зоологическому пер.

с 08.30 до 12.30 по Каменноостровскому пр. от ул. Куйбышева до Петровской наб., Троицкому мосту.

с 08.30 до 13.00 по Дворцовый проезду, Дворцовому мосту, Дворцовой наб., Мошкову пер. от Дворцовой наб. до Миллионной ул., Мраморному пер. от Дворцовой наб. до Миллионной ул., Суворовской пл., Гагаринской ул. от наб. Кутузова до Шпалерной ул., Кричевскому пер., наб. Кутузова, Воскресенской наб., пр. Чернышевского от Воскресенской наб. до Шпалерной ул., Потемкинской ул. от Воскресенской наб. до Шпалерной ул., Смольной наб., ул. Смольного, Лафонской ул. от Таврического пер. до Смольного пр., Шпалерной ул. от Ставропольского пер. до Лафонской ул., Тверской ул. у пл. Пролетарской Диктатуры, пл. Пролетарской Диктатуры, Смольному пр., Синопской наб. от д. 78 до Смольной наб.

Фото: www.gov.spb.ru

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Комментарии (2)

VF812
хотелось бы попросить Фонтанку рассказать петербуржцам, как КТ заранее и доступно известил горожан об этом радостном и незабываемом событии, особенно по части закрытия движения
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