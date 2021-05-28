Петербург может стать беговой столицей России

За этот титул город будет бороться 30 мая 2021 года — во время пятого всероссийского полумарафона «ЗаБег.РФ». Уникальность этого спортивного события — в синхронном старте: бегуны всех 85 городов-участников начнут движение одновременно, в 9:00 по московскому времени.
В Петербурге местом старта (и финиша) будет Дворцовая площадь. Первыми выйдут на маршрут те, кто выбрал более длинные дистанции: 21,1 км и 10 км. В 10:30 к опытным спортсменам присоединятся новички: им нужно будет пробежать 5 км. В 11:30 начнется забег юниоров, которым предстоит преодолеть 1 км в сопровождении взрослых.
Маршрут петербургского «ЗаБег.РФ» организаторы проложили по красивейшим местам центра. Участники пробегут рядом с Александровским садом и Исаакиевским собором, по Университетской набережной и Стрелке Васильевского острова, мимо Петропавловской крепости и Эрмитажа.
Водителям на заметку!С 08:30 до 16:00 в связи с проведением полумарафона автомобильное движение будет остановлено на улицах, набережных и мостах, по которым будут бежать спортсмены. Рекомендуем ознакомиться с картой ниже и учитывать ограничения при выборе пути.
Карта забега предоставлена АНО «Физкультурно-спортивный центр «Гонка героев»
Станет ли Петербург беговой столицей России? Это зависит от трех факторов: соотношения числа участников и всего населения города, средней скорости их бега и средней длины дистанции. По итогам полумарафона в 2017 и 2018 годах самым бегущим городом России признавалась Казань, в 2019 году почетное звание досталось Владивостоку, а в 2020 году — Нижнему Новгороду.
Напомним, что первый «ЗаБег.РФ» состоялся в 2017 году в 10 городах России. В 2018 году одновременный старт полумарафона проходил уже в 15 городах России, в 2019 году — в 19. «ЗаБег.РФ» прошлого года первые охватил все субъекты РФ — всего 64 города — и попал в главную Книгу рекордов Гиннеса как «Полумарафон, объединивший самое большое количество городов одновременно». До этого рекорд в этой категории принадлежал США.
В 2021 году «ЗаБег.РФ» поставил себе новую цель — стать крупнейшим полумарафоном мира. Для этого организаторы планируют привлечь на трассу около 120 000 бегунов!
Для тех, кто хотел бы присоединиться к этому движению, но по каким-то причинам не может, подготовлен онлайн-забег. Его можно провести самостоятельно, но не позже 30 мая. Предварительно надо зарегистрироваться на сайте и выбрать город, потом — пробежать дистанцию и залить результаты с трекера в личный кабинет. Как и участники основных стартов, онлайн-бегуны получают памятную «медаль финишера».
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— Забег 2021 года будет отличаться от предыдущих свободным передвижением участников во всех 84 субъектах РФ, где он будет проходить, — отметила во время посвященного мероприятию телемоста Ксения Шойгу, основатель и руководитель «Лиги Героев». — Еще одно нововведение: мы впервые выявим на полумарафонской дистанции самого быстрого мужчину-бегуна и самую быструю леди.
Также в рамках телемоста 28 мая представители и руководство телеканала «Матч ТВ», проекта «Лига Героев» и Федерации Триатлона России подписали меморандумы о сотрудничестве и взаимной поддержке.
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— Мы федеральный спортивный канал, и для нас очень важно, что мы уже не первый год взаимодействуем с оператором самых крупных спортивных мероприятий — «Лигой Героев», — прокомментировала Тинатин Канделаки, генеральный продюсер «Матч ТВ». — Забег такого масштаба — беспрецедентное для нас явление. При этом у нас есть опыт работы с командой Ксении Шойгу и для нас понятна техническая сторона такого сложного марафона. Благодаря большому объему информационного вещания, у нас есть ресурсная база для того, чтобы постоянно включаться и в течение всего дня показывать, в каких городах, кто и как бежит. Что касается участия звезд в забеге: в прошлом действительно необходимы были звезды, чтобы обычный зритель присоединялся. Сейчас, в том числе в результате работы «Лиги Героев», культура спортивного потребления изменилась. Многие люди — в больших городах и не только — стараются вести здоровый образ жизни, участвовать в такого рода мероприятиях. Поэтому звезды в этом смысле уже не так важны.
В Петербурге на 28 мая число зарегистрировавшихся только на полумарафонскую дистанцию бегунов составило около 5 000 человек. Всего участников будет порядка 15 000.
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— Для петербуржцев «ЗаБег.РФ» — это, в первую очередь, городской праздник, возможность прогуляться по Северной столице, полюбоваться ее красотой, поставить личные рекорды. И, конечно, одним из наших конкурентных преимуществ является культурная составляющая, благодаря которой все трассы забега проходят по музею под открытым небом, — подчеркнул Борис Пиотровский, вице-губернатор Санкт-Петербурга.