Петербург может стать беговой столицей России

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— Мы федеральный спортивный канал, и для нас очень важно, что мы уже не первый год взаимодействуем с оператором самых крупных спортивных мероприятий — «Лигой Героев», — прокомментировала Тинатин Канделаки, генеральный продюсер «Матч ТВ». — Забег такого масштаба — беспрецедентное для нас явление. При этом у нас есть опыт работы с командой Ксении Шойгу и для нас понятна техническая сторона такого сложного марафона. Благодаря большому объему информационного вещания, у нас есть ресурсная база для того, чтобы постоянно включаться и в течение всего дня показывать, в каких городах, кто и как бежит. Что касается участия звезд в забеге: в прошлом действительно необходимы были звезды, чтобы обычный зритель присоединялся. Сейчас, в том числе в результате работы «Лиги Героев», культура спортивного потребления изменилась. Многие люди — в больших городах и не только — стараются вести здоровый образ жизни, участвовать в такого рода мероприятиях. Поэтому звезды в этом смысле уже не так важны.

