Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, заявка о возгорании в половине восьмого часа утра поступила с Московского шоссе, 13. Прибывшие на место пожарные обнаружили очаг в складском здании. В 7:42 ранг пожара повысили до второго из пяти номеров сложности.
Через сорок пять минут силами семи расчётов возгорание локализовали на площади в 100 квадратных метров, открытое пламя потушили. К девяти часам ранг пожара снизили до первого номера. «Сведения о пострадавших не поступали», — уточнили в МЧС.
В Петербурге тушат пожар на территории бывшего мясокомбината «Самсон». Огонь охватил 100 квадратных метров
В Петербурге загорелся склад на Московском шоссе
Семь пожарных расчётов работает в Московском районе Петербурга на территории бывшего мясокомбината «Самсон» 30 мая. Возгорание произошло в здании склада.
Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, заявка о возгорании в половине восьмого часа утра поступила с Московского шоссе, 13. Прибывшие на место пожарные обнаружили очаг в складском здании. В 7:42 ранг пожара повысили до второго из пяти номеров сложности.