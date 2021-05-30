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В Петербурге тушат пожар на территории бывшего мясокомбината «Самсон». Огонь охватил 100 квадратных метров

В Петербурге загорелся склад на Московском шоссе

Семь пожарных расчётов работает в Московском районе Петербурга на территории бывшего мясокомбината «Самсон» 30 мая. Возгорание произошло в здании склада.

Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, заявка о возгорании в половине восьмого часа утра поступила с Московского шоссе, 13. Прибывшие на место пожарные обнаружили очаг в складском здании. В 7:42 ранг пожара повысили до второго из пяти номеров сложности.

Через сорок пять минут силами семи расчётов возгорание локализовали на площади в 100 квадратных метров, открытое пламя потушили. К девяти часам ранг пожара снизили до первого номера. «Сведения о пострадавших не поступали», — уточнили в МЧС.

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Комментарии (1)

260807761
Опять "девелоперы" лютуют? Там место-то сладкое воткнуть несколько человейников
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