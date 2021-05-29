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На Невском проспекте автобус с пассажирами сбил женщину. Дама рванула по «зебре» на красный

Камера сняла, как автобус с пассажирами сбил пешехода в центре Петербурга

Авария с участием пешехода произошла в центре Петербурга вечером 29 мая. Горожанку сбил автобус на пешеходном переходе.

Около 22.00 у 124 дома на Невском проспекте автобус №27 сбил женщину на пешеходном переходе. Женщина пыталась пройти проезжую часть на «красный». В автобусе находились 30 человек. От резкого торможения некоторые из них потеряли равновесие. При падении травмировалась одна из пассажирок.

Пострадавших осматривают медики скорой.

Утром 27 мая автобус в Петербурге резко сошел с проезжей части и на крейсерской скорости въехал в опору «Горэлектротранса», сбив еще и пешехода. Подробнее о причинах ДТП, читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (10)

Редиска Здесь
Были бы мозги, было бы сотрясение.
Александр Киселёв
Автобус, надеюсь, не пострадал ? ))
VF812
с двусторонностью запуталась что ли?
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