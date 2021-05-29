Около 22.00 у 124 дома на Невском проспекте автобус №27 сбил женщину на пешеходном переходе. Женщина пыталась пройти проезжую часть на «красный». В автобусе находились 30 человек. От резкого торможения некоторые из них потеряли равновесие. При падении травмировалась одна из пассажирок.
Пострадавших осматривают медики скорой.
Утром 27 мая автобус в Петербурге резко сошел с проезжей части и на крейсерской скорости въехал в опору «Горэлектротранса», сбив еще и пешехода. Подробнее о причинах ДТП, читайте в материале «Фонтанки».