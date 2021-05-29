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Почти 1700 новых случаев и более 400 госпитализаций в сутки: коронавирус наращивает обороты в Петербурге

Эпидемические показатели в Петербурге демонстрируют уверенный рост. За неделю увеличились госпитализация, число новых случаев и активных пациентов, сообщает Смольный.

29 мая, по сравнению с прошлой субботой, на 14% увеличилось число зарегистрированных случаев COVID-19. В федеральный регистр больных записали 1697 новых случаев. На 6% увеличилась суточная госпитализация взрослых пациентов с ковид-ассоциированными состояниями. За день в больницы увезли 421 человека. За неделю на 10% выросло общее количество активно больных новой коронавирусной инфекцией — до 17 597 человек, говорится в справке межведомственного координационного совета.

Число свободных коек сокращается. Из 5 992 штук свободна только 861, или 14,4 % от общего фонда.

«Для снижения распространения вируса необходимо соблюдать масочный режим и социальную дистанцию в общественных местах. Решающее значение в борьбе с эпидемией имеет активное участие горожан в массовой вакцинации», — агитируют в совете.

За весь период вакцинации в Петербурге привиты 684 тысячи человек. Из них 571 тысяча полностью. За прошедшие сутки первично привито 6 437 человек, вторично — 3 860. Запасов вакцины в городе хватит еще на 132 тысячи человек.

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Комментарии (11)

rastaman
Всем нагнетающим панику - инсульта жопы.
alex_k
Так а где вирус то, покажите
benak51147
Массовая вакцинация в России возможна только псле того как:
1. Вакцину "Спутик v" одобрит ВОЗ и ЕРБ.
2. Российские власти прекратят публиковать линейный или нулевой рост заболеваемости данным вирусом.
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