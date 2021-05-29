Писательница и бизнесвумен Милана Тюльпанова показала подписчикам себя без фильтров в доказательство агрессивной встречи со своим бывшим молодым человеком. На одном видео на её щеке красуется «синяк». На другом складывается впечатление, что он «переезжает» на соседнюю щеку.



«Мораль вообще всей этой истории такова — не нужно давать неадекватным людям ни шансов, ни возможностей с вами даже заговорить», — написала Милана 29 мая в сторис в Instragram.