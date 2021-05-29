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Милана Тюльпанова показала следы побоев после встречи с бывшим. Они мигрируют

Тюльпанова показала побои от бывшего на своих щеках

Писательница и бизнесвумен Милана Тюльпанова показала подписчикам себя без фильтров в доказательство агрессивной встречи со своим бывшим молодым человеком. На одном видео на её щеке красуется «синяк». На другом складывается впечатление, что он «переезжает» на соседнюю щеку.

«Мораль вообще всей этой истории такова — не нужно давать неадекватным людям ни шансов, ни возможностей с вами даже заговорить», — написала Милана 29 мая в сторис в Instragram.

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Как писала «Фонтанка», ранее Тюльпанова обвинила своего бывшего молодого человека в нанесении побоев. Якобы он ударил её по лицу и заставлял говорить, что она его любит и выйдет за него замуж. Сам мужчина никаких комментариев на эту тему пока не давал.

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Комментарии (6)

sektor7
Про писательницу порадовала
altnec
Что, уважаемая "Фонтанка" уже ходит под какой-то группировкой и вынуждена в период проведения ПМЭФ выкладывать в сеть порнофото?
И , это всёё при присутствии высших охранительных сил для обеспечения встреч первых глав государств и их уполномоченных?
VF812
Фонтанка стала рупором побитых женщин без социальной ответственности. Вот на Апрашке, говорят, вчера субботник был, отрабатывали весну, где сюжет? Если уж про *дам* такого сорта теперь весь город читать должен.
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