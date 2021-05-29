Писательница и бизнесвумен Милана Тюльпанова показала подписчикам себя без фильтров в доказательство агрессивной встречи со своим бывшим молодым человеком. На одном видео на её щеке красуется «синяк». На другом складывается впечатление, что он «переезжает» на соседнюю щеку.
«Мораль вообще всей этой истории такова — не нужно давать неадекватным людям ни шансов, ни возможностей с вами даже заговорить», — написала Милана 29 мая в сторис в Instragram.
Как писала «Фонтанка», ранее Тюльпанова обвинила своего бывшего молодого человека в нанесении побоев. Якобы он ударил её по лицу и заставлял говорить, что она его любит и выйдет за него замуж. Сам мужчина никаких комментариев на эту тему пока не давал.