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«Нарушитель до сих пор не найден». Под Туапсе собирают огромное масляное пятно

Радужная плёнка площадью 4500 квадратных метров покрыла Чёрное море под Туапсе

Специалисты собирают нефтепродукты у побережья Туапсе, источник загрязнения неизвестен.

«Вновь фиксируем пленку полосой 30 на 150 метров. Сейчас её обрабатывают сорбентом, — рассказала 29 мая глава Росприроднадзора РФ Светлана Радионова в Instagram. — Мы отбираем пробы, следим за устранением последствий. Нарушитель до сих пор не найден».

«Нефтепроявления сегодня — скорее всего, остаточные проявления недавнего сброса нефтепродуктов в трубу глубоководного выпуска», — добавила она.

Нефтяное пятно в 800 метрах от побережья Туапсе появилось на воде 25 мая, в городе был введён режим повышенной готовности. Местные жители жаловались на резкий химический запах и чёрный цвет воды.

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