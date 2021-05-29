Специалисты собирают нефтепродукты у побережья Туапсе, источник загрязнения неизвестен.
«Вновь фиксируем пленку полосой 30 на 150 метров. Сейчас её обрабатывают сорбентом, — рассказала 29 мая глава Росприроднадзора РФ Светлана Радионова в Instagram. — Мы отбираем пробы, следим за устранением последствий. Нарушитель до сих пор не найден».
«Нефтепроявления сегодня — скорее всего, остаточные проявления недавнего сброса нефтепродуктов в трубу глубоководного выпуска», — добавила она.
Нефтяное пятно в 800 метрах от побережья Туапсе появилось на воде 25 мая, в городе был введён режим повышенной готовности. Местные жители жаловались на резкий химический запах и чёрный цвет воды.