FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+15°C/Завтра: +15
73.53р89.69р
А ты должен Фонду капремонта?Главные новости о COVID-19«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизни
2
Печать

На диком пляже в Туапсе испортился воздух. В море — разлив нефти

Режим «повышенной готовности» ввели в акватории Черного моря

Масляное пятно появилось в 800 метрах от побережья Туапсе. Там же расположен глубоководный выпускной канализационный коллектор. Введен режим «повышенной готовности»

Природоохранная прокуратура Сочи проверяет факт разлива нефтепродуктов в Чёрном море, сообщает 25 мая ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Размеры масляного пятна пока неизвестны, оно находится почти в километре от берега, об этом местным СМИ рассказали в оперштабе региона. Введен режим «повышенной готовности». В районе разлива работает опергруппа ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, ликвидируются последствия выброса нефтепродуктов — масляные пятна обрабатываются абсорбентом.

Туапсинский Росприроднадзор сообщает, что по результатам анализов воздуха, воды, грунта превышения предельно допустимых концентраций (ПДК) нет. Однако в соцсетях местные жители сообщают, что «вода окрасилась в чёрный цвет и покрылась плёнкой, люди чувствуют резкий химический запах». Местные СМИ уточняют, что ЧП произошло недалеко от дикого пляжа.

О разливе нефти стало известно во вторник вечером, 24 мая. В социальных сетях опубликовали видеозапись, на которой запечатлено появление пленки на поверхности воды Чёрного моря.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

266016640
А можно всех россиян поселить там где тепло?
Жить в СПб где 9 месяцев в году зима, вообще не нормально.
Obseerv
Подарок к сезону...
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний