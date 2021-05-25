Природоохранная прокуратура Сочи проверяет факт разлива нефтепродуктов в Чёрном море, сообщает 25 мая ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Размеры масляного пятна пока неизвестны, оно находится почти в километре от берега, об этом местным СМИ рассказали в оперштабе региона. Введен режим «повышенной готовности». В районе разлива работает опергруппа ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, ликвидируются последствия выброса нефтепродуктов — масляные пятна обрабатываются абсорбентом.



Туапсинский Росприроднадзор сообщает, что по результатам анализов воздуха, воды, грунта превышения предельно допустимых концентраций (ПДК) нет. Однако в соцсетях местные жители сообщают, что «вода окрасилась в чёрный цвет и покрылась плёнкой, люди чувствуют резкий химический запах». Местные СМИ уточняют, что ЧП произошло недалеко от дикого пляжа.