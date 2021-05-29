Жители поселка Белоостров в Курортном районе Петербурга обнаружили лужи с радужной плёнкой и нефтепродукты. Ликвидировать ЧП прибыла бригада экологической аварийной службы СПб ГУП «Экострой».
Как рассказали в организации 29 мая, их специалисты оперативно выехали на место вызова и зафиксировали пятна нефтепродуктов на грунте. Помимо этого, в лужах на грунтовой дороге находилась радужная пленка. Общая площадь загрязнения составила 30 квадратных метров. Для локализации существующего загрязнения участки на грунте обработали биосорбентом, а радужную пленку на лужах — активной пеной. В итоге с загрязнением удалось справиться.
Ранее бригаде пришлось обработать асфальт на улице Седова, который стал радужным из-за загрязнения.