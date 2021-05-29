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Нефтяные пятна обнаружили в «легких» Петербурга

Следы нефтепродуктов убрали в Курортном районе Петербурга

Жители поселка Белоостров в Курортном районе Петербурга обнаружили лужи с радужной плёнкой и нефтепродукты. Ликвидировать ЧП прибыла бригада экологической аварийной службы СПб ГУП «Экострой».

Как рассказали в организации 29 мая, их специалисты оперативно выехали на место вызова и зафиксировали пятна нефтепродуктов на грунте. Помимо этого, в лужах на грунтовой дороге находилась радужная пленка. Общая площадь загрязнения составила 30 квадратных метров. Для локализации существующего загрязнения участки на грунте обработали биосорбентом, а радужную пленку на лужах — активной пеной. В итоге с загрязнением удалось справиться.

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Ранее бригаде пришлось обработать асфальт на улице Седова, который стал радужным из-за загрязнения.

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