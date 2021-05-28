В Петербурге избрали меру пресечения руководителю «Межрегионального единого центра юридических услуг» Ануш Ластович, которую обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере в отношении пенсионеров. Об этом 28 мая сообщает объединённая пресс-служба судов Северной столицы.

По версии следствия, обвиняемая совместно с другими, пока что неустановленными лицами, обманывала пенсионеров, действуя от имени «Межрегионального единого центра юридических услуг», расположенного в Перекупном переулке. Звоня через call-центр, им предлагали юридические услуги по увеличению пенсий и соцвыплат, после чего брали деньги, но свои обязательства не выполняли.

О задержании предполагаемых мошенников ранее писала «Фонтанка». Это произошло после того, как об обмане заявил 83-летний мужчина. Последний рассказал, что в феврале этого года заключил с компанией договор на оказание услуг и заплатил порядка 200 тысяч рублей. Однако специализированной помощи так и не получил. СК полагает, что пенсионер стал не единственной их жертвой.



В рамках расследования уголовного дела были задержаны четверо сотрудников фирмы (45-летний мужчина и три женщины в возрасте от 22 до 28 лет), а также её руководитель — 37-летняя женщина. Её и единственного задержанного мужчину поместили в изолятор временного содержания. Трёх юристок отпустили под подписку о невыезде.