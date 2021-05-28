Ракета-носитель «Союз-2» с разгонным блоком «Фрегат» и 36 спутниками связи британской компании OneWeb успешно стартовала с космодрома «Восточный». Об этом 28 мая сообщается на сайте «Роскосмоса».
Пуск состоялся около девяти вечера. «Старт, разделение ступеней и орбитального блока прошли в штатном режиме. После чего разгонный блок «Фрегат» продолжил выведение 36 аппаратов на целевую круговую орбиту высотой 450 км», — говорится в сообщении госкорпорации.
В течение следующих часов спутники OneWeb будут последовательно отделяться группами по четыре устройства от российского «разгонника».
Пуск стал четвёртым полностью коммерческим с космодрома «Восточный», реализуемым по контрактам компании «Главкосмос» (входит в Роскосмос) с европейским поставщиком пусковых услуг Arianespace (оператор запусков космических аппаратов OneWeb с использованием ракеты-носителя «Союз-2») и компанией Starsem. Первый в этом году пуск, как ранее писала «Фонтанка», состоялся весной.
РИА Новости в своём Telegram-канале пишет, что британская OneWeb будет готова предоставлять свои услуги (широкополосный спутниковый интернет) на территории России уже в конце этого года. Очередной пуск, запланированный на середину лета, позволит ей увеличить спутниковую группировку так, что она будет покрывать почти всю территорию страны, в том числе Арктику.