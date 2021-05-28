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С космодрома «Восточный» стартовала ракета «Союз-2» со спутниками OneWeb

Ракета-носитель «Союз-2» с разгонным блоком «Фрегат» и 36 спутниками связи британской компании OneWeb успешно стартовала с космодрома «Восточный». Об этом 28 мая сообщается на сайте «Роскосмоса».

Пуск состоялся около девяти вечера. «Старт, разделение ступеней и орбитального блока прошли в штатном режиме. После чего разгонный блок «Фрегат» продолжил выведение 36 аппаратов на целевую круговую орбиту высотой 450 км», — говорится в сообщении госкорпорации.

В течение следующих часов спутники OneWeb будут последовательно отделяться группами по четыре устройства от российского «разгонника».

Пуск стал четвёртым полностью коммерческим с космодрома «Восточный», реализуемым по контрактам компании «Главкосмос» (входит в Роскосмос) с европейским поставщиком пусковых услуг Arianespace (оператор запусков космических аппаратов OneWeb с использованием ракеты-носителя «Союз-2») и компанией Starsem. Первый в этом году пуск, как ранее писала «Фонтанка», состоялся весной.

РИА Новости в своём Telegram-канале пишет, что британская OneWeb будет готова предоставлять свои услуги (широкополосный спутниковый интернет) на территории России уже в конце этого года. Очередной пуск, запланированный на середину лета, позволит ей увеличить спутниковую группировку так, что она будет покрывать почти всю территорию страны, в том числе Арктику.

Проект спутниковой системы высокоскоростной интернет-связи OneWeb включает в себя 672 космических аппарата. Предполагается, что он позволит пользоваться Интернетом в любой точке Земли. Для этих целей в 2015 году Роскосмос подписал с французской компанией Arianespace и британской OneWeb контракт на 21 коммерческий запуск на ракетах-носителях «Союз» с космодромов Куру, Байконур и Восточный. Производителем ракет «Союз» является самарский РКЦ «Прогресс». В компании рассчитают реализовать проект повсеместного доступа к спутниковому Интернету к 2027 году. Проектом OneWeb руководит бывший менеджер Google в Великобритании Грег Уайлер.

В России контроль над совместным предприятием с британской OneWeb по развитию доступа в Интернет в любой точке мира получило дочернее предприятие госкорпорации «Роскосмос» АО «Спутниковая система «Гонец». Доля «Гонца» в ООО «УанВеб» выросла с 40 до 51%.

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Комментарии (2)

Агроном аэродрома
Маск удавится от зависти! :))
AVasil
Попик освящал? Почемк-то не могу забыть комментарий Кураева...
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