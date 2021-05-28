Ракета-носитель «Союз-2» с разгонным блоком «Фрегат» и 36 спутниками связи британской компании OneWeb успешно стартовала с космодрома «Восточный». Об этом 28 мая сообщается на сайте «Роскосмоса».



Пуск состоялся около девяти вечера. «Старт, разделение ступеней и орбитального блока прошли в штатном режиме. После чего разгонный блок «Фрегат» продолжил выведение 36 аппаратов на целевую круговую орбиту высотой 450 км», — говорится в сообщении госкорпорации.



В течение следующих часов спутники OneWeb будут последовательно отделяться группами по четыре устройства от российского «разгонника».