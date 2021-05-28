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МВД по Оренбургской области опровергло новость об обвинении первоклассника в организации митинга. Проверяют его мать

В отношении матери первоклассника, который участвовал в несогласованном митинге в селе Александровка Оренбургской области, проводится проверка. Об этом заявили 28 мая в региональном УМВД России, опровергнув информацию о том, что под обвинение попал сам ребёнок.

«Сотрудниками полиции ОП № 1 (дислокация с. Грачевка) в МО МВД России «Бузулукский» по данному факту собран материал проверки, по результатам которой в отношении организатора несанкционированного митинга составлены два административного протокола по ч. 1.1. (Вовлечение несовершеннолетнего в участие в несанкционированных собрании, митинге, демонстрации, шествии или пикетировании) и ч. 2 (Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия) ст. 20.2. КоАП РФ, которые направлены в суд для рассмотрения и принятия решения», — заявили в пресс-службе УМВД.

Мальчик во время последнего звонка, как и другие первоклассники, держал небольшой плакат с просьбой отремонтировать школу.

Ранее издание «Подъём» сообщало со ссылкой на мать мальчика, что им, родителям, грозит штраф в 30 тысяч рублей.

Школа в селе Александровка была закрыта в прошлом году из-за аварийного состояния. Всё это время дети вынужденно учились в маленьких помещениях бывшего интерната. При этом на выступление с плакатами, по словам Светланы Петровой, родители решились из-за информации о том, что учеников будут возить в соседнее село за 28 километров.

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Комментарии (5)

Trurl
"....Проверяют его мать". - последние 3 слова наиболее точно характеризуют суть нынешнй власти :))))
kоt - obormot
Согласен взять иху мать на поруки.
Свободу Лёхе!
Первоклассники.., они - такие.., мать их.. етить, просто - Монстры! ) Господи, куда мы катимся?! )
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