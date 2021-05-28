МВД по Оренбургской области опровергло новость об обвинении первоклассника в организации митинга. Проверяют его мать

В отношении матери первоклассника, который участвовал в несогласованном митинге в селе Александровка Оренбургской области, проводится проверка. Об этом заявили 28 мая в региональном УМВД России, опровергнув информацию о том, что под обвинение попал сам ребёнок.

«Сотрудниками полиции ОП № 1 (дислокация с. Грачевка) в МО МВД России «Бузулукский» по данному факту собран материал проверки, по результатам которой в отношении организатора несанкционированного митинга составлены два административного протокола по ч. 1.1. (Вовлечение несовершеннолетнего в участие в несанкционированных собрании, митинге, демонстрации, шествии или пикетировании) и ч. 2 (Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия) ст. 20.2. КоАП РФ, которые направлены в суд для рассмотрения и принятия решения», — заявили в пресс-службе УМВД.

