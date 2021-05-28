Оренбургского первоклассника обвинили в участии в незаконном митинге. Он вышел с плакатом с просьбой отремонтировать школу

Первоклассник из села Александровка Оренбургской области обвиняется в участии в несанкционированном митинге. Мальчик вместе с другими учениками вышел с небольшим плакатом с просьбой отремонтировать местную школу.



Как сообщает 28 мая «Подъём», родителям школьника теперь грозит штраф в 30 тысяч рублей. Об этом изданию рассказала мать мальчика.



«Это был последний звонок. Родители всех детей поддержали это. Первоклашки были с плакатами, там весь класс держал. Потом к нам полиция приезжала, опрашивала нас. Штраф грозит за участие ребёнка. Я думаю, что это несправедливо, неправильно. Мы не митинговали, не требовали, мы просили», — отмечает женщина.

