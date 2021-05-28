Оренбургского первоклассника обвинили в участии в незаконном митинге. Он вышел с плакатом с просьбой отремонтировать школу

Первоклассник из села Александровка Оренбургской области обвиняется в участии в несанкционированном митинге. Мальчик вместе с другими учениками вышел с небольшим плакатом с просьбой отремонтировать местную школу.
Как сообщает 28 мая «Подъём», родителям школьника теперь грозит штраф в 30 тысяч рублей. Об этом изданию рассказала мать мальчика.
«Это был последний звонок. Родители всех детей поддержали это. Первоклашки были с плакатами, там весь класс держал. Потом к нам полиция приезжала, опрашивала нас. Штраф грозит за участие ребёнка. Я думаю, что это несправедливо, неправильно. Мы не митинговали, не требовали, мы просили», — отмечает женщина.
По словам матери школьника, денег на то, чтобы заплатить штраф, у семьи нет. «Но обещали люди помочь, всем селом будем складываться», — сообщила она.
Школа в селе Александровка была закрыта в прошлом году из-за аварийного состояния. Всё это время дети вынужденно учились в маленьких помещениях бывшего интерната. При этом на выступление с плакатами, по словам Светланы Петровой, родители решились из-за информации о том, что учеников будут возить в соседнее село за 28 километров.