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Оренбургского первоклассника обвинили в участии в незаконном митинге. Он вышел с плакатом с просьбой отремонтировать школу

Родителям ученика, вышедшего с плакатом о ремонте школы, грозит штраф в 30 тыс. рублей

Первоклассник из села Александровка Оренбургской области обвиняется в участии в несанкционированном митинге. Мальчик вместе с другими учениками вышел с небольшим плакатом с просьбой отремонтировать местную школу.

Как сообщает 28 мая «Подъём», родителям школьника теперь грозит штраф в 30 тысяч рублей. Об этом изданию рассказала мать мальчика.

«Это был последний звонок. Родители всех детей поддержали это. Первоклашки были с плакатами, там весь класс держал. Потом к нам полиция приезжала, опрашивала нас. Штраф грозит за участие ребёнка. Я думаю, что это несправедливо, неправильно. Мы не митинговали, не требовали, мы просили», — отмечает женщина.

По словам матери школьника, денег на то, чтобы заплатить штраф, у семьи нет. «Но обещали люди помочь, всем селом будем складываться», — сообщила она.

Школа в селе Александровка была закрыта в прошлом году из-за аварийного состояния. Всё это время дети вынужденно учились в маленьких помещениях бывшего интерната. При этом на выступление с плакатами, по словам Светланы Петровой, родители решились из-за информации о том, что учеников будут возить в соседнее село за 28 километров.

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Комментарии (34)

Pupin
У нас всё для людей. Потом не просите людей вакцинироваться, чиновнички.
265056402
ну да, на адвоката скинуться, если дело серьёзное. Хотя это всё мечтания, деньги из пустого в порожнее.
260602101
Закон трех колосков надо переименовать в Закон плакатика.
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