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Поклонская сняла свою кандидатуру с праймериз «Единой России»

Экс-прокурор Крыма и депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская не будет участвовать в праймериз «Единой России». Об этом она рассказала в видео, которое опубликовала 28 мая в своём телеграм-канале.

«Я снимаю свою кандидатуру с праймериз в связи с новой работой, о которой я сообщу чуть позже. Я не исчезаю, не пропадаю — скоро увидимся на моих приемах в Крыму. Как обычно, все ваши обращения буду рассматривать и помогать каждому, кто обратится на мое имя», — заявила Поклонская.

Своё новое место работы она оставила неназванным, намекнув лишь на госдолжность: снова сможет «надеть китель».

Ранее депутат призналась, что за время работы в Госдуме допустила ряд политических ошибок. Говоря о возможной новой должности, она сказала: «Если говорить о том, что я могу возглавить в Крыму, то это, скорее всего, прокуратура, которую сама и создала».

Наталья Поклонская получила известность после присоединения Крыма к России в марте 2014 года. В мае того же года она вступила в должность прокурора Республики Крым.

На выборах в сентябре 2016 года Поклонская была избрана депутатом Государственной думы РФ и назначена на должность главы комиссии по контролю за доходами депутатов, однако в сентябре 2018 года этой должности была лишена из-за нарушения фракционной дисциплины во время голосования по пенсионной реформе, против которой выступала. С самого начала работы в нижней палате парламента Поклонская активно вела борьбу с фильмом «Матильда», чем вызывала общественный резонанс среди политиков, деятелей культуры и в обществе.

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Комментарии (4)

dragvs
Кто такая?
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..... надеюсь в Крыму, превратившемся в сплошную зону распила, по заявлениям крымского блогера Горного, будет результативнее,
Мillemelle
глубоко фиолетово до этих рядов.
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