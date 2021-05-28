Поклонская сняла свою кандидатуру с праймериз «Единой России»

Экс-прокурор Крыма и депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская не будет участвовать в праймериз «Единой России». Об этом она рассказала в видео, которое опубликовала 28 мая в своём телеграм-канале.

«Я снимаю свою кандидатуру с праймериз в связи с новой работой, о которой я сообщу чуть позже. Я не исчезаю, не пропадаю — скоро увидимся на моих приемах в Крыму. Как обычно, все ваши обращения буду рассматривать и помогать каждому, кто обратится на мое имя», — заявила Поклонская.

Своё новое место работы она оставила неназванным, намекнув лишь на госдолжность: снова сможет «надеть китель».