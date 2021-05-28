«Писем было несколько». СК Белоруссии собирается запросить у Швейцарии правовую помощь в связи с сообщениями с ProtonMail о бомбе на борту Ryanair

Следственный комитет Белоруссии подготовил просьбу о правовой помощи в получении сведений о пользователе почтового ящика, с которого было отправлено сообщение о «минировании» рейса Ryanair Афины — Вильнюс 23 мая, заявили в ведомстве 28 мая.
«Уже установлено, что сообщений о «минировании» самолета, поступивших посредством швейцарского сервиса анонимной почты ProtonMail, было несколько — в 12:25 и в 12:56», — подчеркнули в белорусском СК (цитата по «БелТА»).
Провайдер электронной почты Proton Technologies AG, ориентированный на конфиденциальность данных, накануне заявил, что угроза взрыва, которую белорусские власти назвали причиной, по которой самолет Ryanair с подозреваемым в экстремизме Романом Протосевичем на борту приземлился в Минске, была отправлена после того, как самолет был перенаправлен. Точное время провайдер не назвал.
«Мы не видели достоверных доказательств того, что утверждения Белоруссии соответствуют действительности, — говорилось в заявлении швейцарской компании. — Мы будем поддерживать европейские власти в их расследованиях после получения юридического запроса».
Вместе с тем СК Белоруссии отмечает, что указанный почтовый сервис «уже неоднократно фигурировал в уголовных делах об угрозе совершения терактов и взрывов на различных объектах инфраструктуры» республики. «В связи с этим дополнительно прорабатывается вопрос о направлении в органы прокуратуры Швейцарии всех ранее попавших в поле зрения правоохранителей реквизитов ProtonMail в сообщениях о ложном минировании. С начала прошлого года зафиксировано уже 14 таких инцидентов», — следует из сообщения Следственного комитета.