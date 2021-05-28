«Писем было несколько». СК Белоруссии собирается запросить у Швейцарии правовую помощь в связи с сообщениями с ProtonMail о бомбе на борту Ryanair

Следственный комитет Белоруссии подготовил просьбу о правовой помощи в получении сведений о пользователе почтового ящика, с которого было отправлено сообщение о «минировании» рейса Ryanair Афины — Вильнюс 23 мая, заявили в ведомстве 28 мая.

«Уже установлено, что сообщений о «минировании» самолета, поступивших посредством швейцарского сервиса анонимной почты ProtonMail, было несколько — в 12:25 и в 12:56», — подчеркнули в белорусском СК (цитата по «БелТА»).

Провайдер электронной почты Proton Technologies AG, ориентированный на конфиденциальность данных, накануне заявил, что угроза взрыва, которую белорусские власти назвали причиной, по которой самолет Ryanair с подозреваемым в экстремизме Романом Протосевичем на борту приземлился в Минске, была отправлена после того, как самолет был перенаправлен. Точное время провайдер не назвал.