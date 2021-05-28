После смертельного ДТП в Кировском районе Ленобласти, в результате которого скончались трое человек, пропал питомец, принадлежащий родственнице погибших. Женщина просит помочь ей в поисках любимой кошки, которая в момент аварии была в столкнувшейся с лесовозом «Тойоте».
С описанной просьбой 28 мая в редакцию «Фонтанки» обратилась читательница Мария. В машине, которая попала в ДТП, ехали её сын, мать и бабушка, а также Тюня — кошка дворовой породы в возрасте 8–9 лет. Последняя после аварии, случившейся на 86-м километре трассы «Кола», пропала.
«Кошка пёстрая, с белыми пятнами. У неё на задних лапках носочки такие белые… Грудка белая, на пузе тоже белые пятнышки. На ней был синий ошейник. Её [в поездках] выпускали в машину. Скорее всего, она выпрыгнула и куда-то убежала после ДТП», — описала своего питомца Мария.
По её словам, кошка могла убежать в лес, откуда может выйти к людям: прийти к населённым пунктам, расположенным рядом с местом происшествия: Дусьево, Горгала, Феликсово. Помимо этого, её ждут в СНТ «Строитель» в Кировском районе Ленобласти — на даче, куда направлялись родственники Марии.
Как ранее писала «Фонтанка», авария произошла накануне днём между деревнями Дусьево и Горгала. По предварительной информации, 52-летняя женщина на автомобиле «Тойота» не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где столкнулась с гружённой брёвнами «Сканией». В результате ДТП водитель и двое её пассажиров — 77-летняя женщина и ребёнок — погибли.