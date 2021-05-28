После смертельного ДТП в Кировском районе Ленобласти, в результате которого скончались трое человек, пропал питомец, принадлежащий родственнице погибших. Женщина просит помочь ей в поисках любимой кошки, которая в момент аварии была в столкнувшейся с лесовозом «Тойоте».



С описанной просьбой 28 мая в редакцию «Фонтанки» обратилась читательница Мария. В машине, которая попала в ДТП, ехали её сын, мать и бабушка, а также Тюня — кошка дворовой породы в возрасте 8–9 лет. Последняя после аварии, случившейся на 86-м километре трассы «Кола», пропала.