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На дамбах «Красного Бора» похитили 8 миллионов. Отвечать за это никто не будет, но деньги нужно вернуть

В Петербурге вынесли приговор за предпринимательское мошенничество на полигоне «Красный Бор». За хищение почти 8 миллионов двух фигурантов наказали миллионными штрафами, которые не нужно платить.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга 28 мая, виновными в мошенничестве в сфере предпринимательства признаны бывший руководитель полигона «Красный Бор» Сергей Мацуков и директор компании «Экоградстрой» Андрей Градобоев.

Автором плана по хищению субсидий считают Мацукова. На Градобоева с нужным опытом в строительстве он вышел в 2014 году через неосведомлённого инженера, дальше, как заключил суд, действовали уже совместно. 7,8 миллиона рублей растворились в суммах контрактов на ремонт дамб обвалования. По версии следствия, сооружения вокруг карты с токсичными отходами, не позволяющие им растекаться, ремонтировали с нарушениями.

Комитет по природопользованию перечислил полигону порядка 34 миллионов рублей, на погашение реальных работ ушло не всё. 7,8 миллиона поделили участники «концессии», суд взыскал эти деньги с Мацукова и Градобоева.

В 2015 году было выявлено аварийное состояние дамб. Так, оказалось, что вместо песка при реконструкции использовали строительный мусор.

Мацукову и Градобоеву вменяли мошенничество, однако к приговору дело переквалифицировали с уклоном в сферу предпринимательства. Оба фигуранта приговорены к штрафу в 1 миллион рублей с каждого и освобождены от наказания, поскольку срок давности уже истёк.

В марте Градобоева наказали условным сроком за хищение 9,6 миллиона на рекультивации аварийных выходов отходов «Красного Бора». Это был ещё один фронт подрядчика на полигоне, проблемы возникли и с ним. Суд постановил вернуть миллионы в бюджет, добавил в качестве наказания по ещё одной статье штраф и освободил от необходимости платить — сроки истекли.

Многолетнюю задачу рекультивации полигона с 2020 года принял на себя федеральный центр, которому Смольный передал объект. Закончить планируется в 2024 году.

Полигон «Красный Бор» ввели в эксплуатацию в 1969 году, он предназначен для размещения отходов 1–4-го классов опасности. Занимает 67,4 га, на 70 карт приходится 46,7 га, в них содержится 2 млн тонн высокотоксичных отходов. Сейчас открыты пять, самая большая — 64-я, глубиной 24 метра и площадью 26 тысяч квадратных метров. В конце 2014 года полигон перестал принимать отходы. В середине февраля 2017-го по иску Росприроднадзора у полигона была отозвана лицензия.

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Комментарии (3)

McGillavry
Как они хорошо с кем-то украденным поделились.
kusto
Украл миллионы - простили, а за ретвит могут и 5 лет впаять. В какой момент мы свернули не туда?
261769591
👍🏻
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