На дамбах «Красного Бора» похитили 8 миллионов. Отвечать за это никто не будет, но деньги нужно вернуть

В Петербурге вынесли приговор за предпринимательское мошенничество на полигоне «Красный Бор». За хищение почти 8 миллионов двух фигурантов наказали миллионными штрафами, которые не нужно платить.



Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга 28 мая, виновными в мошенничестве в сфере предпринимательства признаны бывший руководитель полигона «Красный Бор» Сергей Мацуков и директор компании «Экоградстрой» Андрей Градобоев.

Автором плана по хищению субсидий считают Мацукова. На Градобоева с нужным опытом в строительстве он вышел в 2014 году через неосведомлённого инженера, дальше, как заключил суд, действовали уже совместно. 7,8 миллиона рублей растворились в суммах контрактов на ремонт дамб обвалования. По версии следствия, сооружения вокруг карты с токсичными отходами, не позволяющие им растекаться, ремонтировали с нарушениями.