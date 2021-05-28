На дамбах «Красного Бора» похитили 8 миллионов. Отвечать за это никто не будет, но деньги нужно вернуть

В Петербурге вынесли приговор за предпринимательское мошенничество на полигоне «Красный Бор». За хищение почти 8 миллионов двух фигурантов наказали миллионными штрафами, которые не нужно платить.
Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга 28 мая, виновными в мошенничестве в сфере предпринимательства признаны бывший руководитель полигона «Красный Бор» Сергей Мацуков и директор компании «Экоградстрой» Андрей Градобоев.
Автором плана по хищению субсидий считают Мацукова. На Градобоева с нужным опытом в строительстве он вышел в 2014 году через неосведомлённого инженера, дальше, как заключил суд, действовали уже совместно. 7,8 миллиона рублей растворились в суммах контрактов на ремонт дамб обвалования. По версии следствия, сооружения вокруг карты с токсичными отходами, не позволяющие им растекаться, ремонтировали с нарушениями.
Комитет по природопользованию перечислил полигону порядка 34 миллионов рублей, на погашение реальных работ ушло не всё. 7,8 миллиона поделили участники «концессии», суд взыскал эти деньги с Мацукова и Градобоева.
В 2015 году было выявлено аварийное состояние дамб. Так, оказалось, что вместо песка при реконструкции использовали строительный мусор.
Мацукову и Градобоеву вменяли мошенничество, однако к приговору дело переквалифицировали с уклоном в сферу предпринимательства. Оба фигуранта приговорены к штрафу в 1 миллион рублей с каждого и освобождены от наказания, поскольку срок давности уже истёк.
В марте Градобоева наказали условным сроком за хищение 9,6 миллиона на рекультивации аварийных выходов отходов «Красного Бора». Это был ещё один фронт подрядчика на полигоне, проблемы возникли и с ним. Суд постановил вернуть миллионы в бюджет, добавил в качестве наказания по ещё одной статье штраф и освободил от необходимости платить — сроки истекли.