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Суд оценил февральскую поездку полицейского на капоте BMW. Многодетному петербуржцу назначили условный срок

Петербуржца осудили за поездку на BMW с полицейским на капоте

В Петербурге рассмотрели дело водителя Ровшана Алиева, прокатившего полицейского на капоте автомобиля BMW. О решении 28 мая сообщает объединённая пресс-служба судов Северной столицы.

События, которые привели его на скамью подсудимых, произошли минувшей зимой у одного из домов на проспекте Энгельса. Как говорится в материалах уголовного дела, возбуждённого по 318-й статье УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), в один из февральских вечеров, находясь за рулём BMW, он резко начал движение и на скорости наехал передним колесом указанного автомобиля на ногу заместителя начальника 57-го отдела полиции УМВД России по Выборгскому району, после чего сбил его коллегу — участкового, которого затем прокатил на капоте машины.

Алиев признал вину и раскаялся, отметив, что ранее не имел проблем с законом, имеет на иждивении трёх детей, а также помогает своим пожилым родителям. Выборгский районный суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на полтора года условно с испытательным сроком два года.

«Фонтанка» описывала эту историю зимой. Полицейские получили сообщение о конфликте в Выборгском районе Петербурга. Алиев был одним из его участников. Когда стражи порядка прибыли на место происшествия и стали ему представляться, он сел за руль своего BMW и начал движение. Тогда сообщалось, что от его действий пострадал один сотрудник полиции — понервничать, лёжа на капоте машины, пришлось примерно 100 метров. «Фонтанка» показывала, как это было.

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