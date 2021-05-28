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Посол РФ в Белоруссии: Сапега не жалуется на условия содержания

Российский посол в Белоруссии Евгений Лукьянов рассказал о содержании россиянки Софьи Сапеги, которую задержали вместе с основателем оппозиционного Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем.

«Просьбы, которые она высказала, были удовлетворены, они были бытового характера. На условия содержания и другие обстоятельства жалоб не поступало», — цитирует 28 мая заявление Лукьянова «Интерфакс».

По его словам, проблемы с доступом адвоката к Софьи Сапеге были связаны с техническими сложностями. Он уточнил, что консул России посетил россиянку. Посол добавил, что Россия не вмешивается в компетенцию белорусских властей.

Рейс Ryanair, следовавший из Греции в Литву, вынужденно приземлился в Минске из-за сообщения о минировании. Это позволило местным властям задержать находившегося на борту основателя оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича. Вместе с ним с рейса сняли его 23-летнюю подругу Софию Сапегу. Обоих подозревают в организации массовых беспорядков. Россиянка арестована. По данным СМИ, ее считают подозреваемой в разжигании расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни (ч. 3 ст. 130 УК Беларуси).

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Комментарии (6)

AndrewBarsik
Примитивный демагогический приёмчик - вместо того, чтобы рассказать о том, на что она жалуется, "дипломат" рассказывает о том, на что она не жалуется. Люди, которых фашисты сожгли в Хатыни, тоже на условия содержания не жаловались.
zorkii
Связано с "с техническими сложностями", кого они хотят нае... , когда самолеты сажают у них трудностей не возникает
265869937
Еще бы, вона даже рада там сидеть, мечтала тихонько, но не знала как туда попасть, а тут счастье привалило.
Сюр какой то. Вот смотрю на российских чинуш и очень надеюсь, что чистилище существует
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