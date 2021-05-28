Посол РФ в Белоруссии: Сапега не жалуется на условия содержания

Российский посол в Белоруссии Евгений Лукьянов рассказал о содержании россиянки Софьи Сапеги, которую задержали вместе с основателем оппозиционного Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем.



«Просьбы, которые она высказала, были удовлетворены, они были бытового характера. На условия содержания и другие обстоятельства жалоб не поступало», — цитирует 28 мая заявление Лукьянова «Интерфакс».

По его словам, проблемы с доступом адвоката к Софьи Сапеге были связаны с техническими сложностями. Он уточнил, что консул России посетил россиянку. Посол добавил, что Россия не вмешивается в компетенцию белорусских властей.