Посол РФ в Белоруссии: Сапега не жалуется на условия содержания

Российский посол в Белоруссии Евгений Лукьянов рассказал о содержании россиянки Софьи Сапеги, которую задержали вместе с основателем оппозиционного Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем.
«Просьбы, которые она высказала, были удовлетворены, они были бытового характера. На условия содержания и другие обстоятельства жалоб не поступало», — цитирует 28 мая заявление Лукьянова «Интерфакс».
По его словам, проблемы с доступом адвоката к Софьи Сапеге были связаны с техническими сложностями. Он уточнил, что консул России посетил россиянку. Посол добавил, что Россия не вмешивается в компетенцию белорусских властей.
Рейс Ryanair, следовавший из Греции в Литву, вынужденно приземлился в Минске из-за сообщения о минировании. Это позволило местным властям задержать находившегося на борту основателя оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича. Вместе с ним с рейса сняли его 23-летнюю подругу Софию Сапегу. Обоих подозревают в организации массовых беспорядков. Россиянка арестована. По данным СМИ, ее считают подозреваемой в разжигании расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни (ч. 3 ст. 130 УК Беларуси).