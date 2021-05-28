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В ДТП с инспектором полиции на юго-западе Петербурга погиб электромонтёр. «Ленсвет» ищет видео

Жертвой ночной аварии в Петродворцовом районе Петербурга стал 21-летний сотрудник «Ленсвета». Вправив опору освещения, он попал под машину.

Подробности случившегося 28 мая сообщает «Ленсвет». Бригада из трёх электромонтёров работала на Красносельском шоссе у 6-й опоры от виадука, между Санкт-Петербургским и Волхонским шоссе. К 00:10 работы были закончены, сотрудники убирали инструменты и светоотражающие знаки в «Газель».

«В электромонтёра, находившегося на обочине и погружавшего ограничительные знаки в грузовик, на скорости въехал автомобиль «Ниссан Ноут», — рассказывают в учреждении, уточняя, что «Ниссан», двигаясь по магистрали, съехал с полосы на обочину, краем зацепил рабочего, а потом врезался в грузовик.

Проблесковые маячки работали на машине, сотрудники были в спецодежде со светоотражателями и касках. Магистраль была освещена штатно, но камер на этом участке нет. «Ленсвет» просит откликнуться водителей с видеорегистраторами, проезжавших с 23:30 до полуночи.

Рабочий погиб. В «Ниссане», как сообщала «Фонтанка», был 36-летний инспектор ДПС в отпуске. Он получил травмы головы, но отказался от госпитализации.

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Комментарии (2)

263836471
У нас как полиция вляпывается куда-то- так складывается ощущение, что у них с собой всегда или "дежурный" больничный лист, или приказ на отпуск!
Так престиж полицейского вряд ли удастся повысить!
Maiok
А от медосвидетельствования он тоже отказался???
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