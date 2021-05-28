В ДТП с инспектором полиции на юго-западе Петербурга погиб электромонтёр. «Ленсвет» ищет видео

Жертвой ночной аварии в Петродворцовом районе Петербурга стал 21-летний сотрудник «Ленсвета». Вправив опору освещения, он попал под машину.



Подробности случившегося 28 мая сообщает «Ленсвет». Бригада из трёх электромонтёров работала на Красносельском шоссе у 6-й опоры от виадука, между Санкт-Петербургским и Волхонским шоссе. К 00:10 работы были закончены, сотрудники убирали инструменты и светоотражающие знаки в «Газель».

«В электромонтёра, находившегося на обочине и погружавшего ограничительные знаки в грузовик, на скорости въехал автомобиль «Ниссан Ноут», — рассказывают в учреждении, уточняя, что «Ниссан», двигаясь по магистрали, съехал с полосы на обочину, краем зацепил рабочего, а потом врезался в грузовик.