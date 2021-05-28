FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+13°C/Завтра: +12
73.46р89.66р
А ты должен Фонду капремонта?Главные новости о COVID-19«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизни
7
Печать

На юго-западе Петербурга «Ниссан» протаранил «Газель» и рабочего. За рулём оказался инспектор ДПС

Дорожный рабочий погиб в Петродворцовом районе Петербурга. Предупреждающие знаки не смогли предотвратить смертельную аварию в зоне ремонтных работ.

Как стало известно «Фонтанке», немногим позже полуночи 28 мая экстренные службы вызвали на Волхонское шоссе. Помощь медиков требовалась пострадавшему в аварии рабочему. В ночь на пятницу вместе с двумя коллегами 21-летний житель посёлка Свердлова занимался дорожными работами, участок был освещён, знаки выставлены.

По предварительным данным, водитель «Ниссана Ноута» не заметил одного из рабочих, сбил его и врезался в стоявшую на обочине «Газель». Пострадавший получил несовместимые с жизнью травмы и умер на месте. За рулём «Ниссана» оказался 36-летний инспектор дорожно-патрульной службы. В аварию он попал, находясь в отпуске. Мужчина получил травмы головы, но отказался от госпитализации.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (7)

PROM
одни не могут обеспечить свою безопасность, вторые не умеют ездить
Маэстро
Это называется "профессиАнал".
***_555
Убийцу проверили на наркоту и опьянение? Изолировали для предотвращения давления на семью погибшего?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний