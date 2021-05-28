Как стало известно «Фонтанке», немногим позже полуночи 28 мая экстренные службы вызвали на Волхонское шоссе. Помощь медиков требовалась пострадавшему в аварии рабочему. В ночь на пятницу вместе с двумя коллегами 21-летний житель посёлка Свердлова занимался дорожными работами, участок был освещён, знаки выставлены.
По предварительным данным, водитель «Ниссана Ноута» не заметил одного из рабочих, сбил его и врезался в стоявшую на обочине «Газель». Пострадавший получил несовместимые с жизнью травмы и умер на месте. За рулём «Ниссана» оказался 36-летний инспектор дорожно-патрульной службы. В аварию он попал, находясь в отпуске. Мужчина получил травмы головы, но отказался от госпитализации.
На юго-западе Петербурга «Ниссан» протаранил «Газель» и рабочего. За рулём оказался инспектор ДПС
Дорожный рабочий погиб в Петродворцовом районе Петербурга. Предупреждающие знаки не смогли предотвратить смертельную аварию в зоне ремонтных работ.
Как стало известно «Фонтанке», немногим позже полуночи 28 мая экстренные службы вызвали на Волхонское шоссе. Помощь медиков требовалась пострадавшему в аварии рабочему. В ночь на пятницу вместе с двумя коллегами 21-летний житель посёлка Свердлова занимался дорожными работами, участок был освещён, знаки выставлены.