В ночь с 28 на 29 мая в Петербурге изменят график разводки Дворцового моста. В честь Дня города, прошедшего накануне, она состоится ровно в полночь и в сопровождении симфонической музыки.

Как сообщает пресс-служба СПб ГБУ «Мостотрест», в честь 318-летней годовщины со дня основания Петербурга Дворцовый мост в ночь на субботу разведут в 0:00 под «Гимн великому городу» в исполнении симфонического оркестра «Северная симфония». Наведут переправу в 2:50, а затем еще раз разведут с 3:10 до 4:55.

В графике разводки остальных мостов по Неве, Большой и Малой Неве изменений нет, и они поднимут свои крылья по утвержденному на 2021 год расписанию. Посмотреть график разводки можно на сайте «Мостотреста», официальных страницах учреждения в социальных сетях и в мобильном приложении «Мосты Петербурга».