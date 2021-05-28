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Дворцовый мост разведут на час раньше и под музыку

Фото: СПб ГБУ «Мостотрест»
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В ночь с 28 на 29 мая в Петербурге изменят график разводки Дворцового моста. В честь Дня города, прошедшего накануне, она состоится ровно в полночь и в сопровождении симфонической музыки.

Как сообщает пресс-служба СПб ГБУ «Мостотрест», в честь 318-летней годовщины со дня основания Петербурга Дворцовый мост в ночь на субботу разведут в 0:00 под «Гимн великому городу» в исполнении симфонического оркестра «Северная симфония». Наведут переправу в 2:50, а затем еще раз разведут с 3:10 до 4:55.

В графике разводки остальных мостов по Неве, Большой и Малой Неве изменений нет, и они поднимут свои крылья по утвержденному на 2021 год расписанию. Посмотреть график разводки можно на сайте «Мостотреста», официальных страницах учреждения в социальных сетях и в мобильном приложении «Мосты Петербурга».

Фото: СПб ГБУ «Мостотрест»

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