Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека рекомендует сделать прививку от коронавируса и переболевшим COVID-19.
«Вам следует сделать прививку, даже если у вас ранее был COVID-19. <...> Рекомендуется привиться через несколько месяцев после перенесенного заболевания», — сообщается 28 мая на сайте ведомства.
Роспотребнадзор указывает, что у тех, кто перенёс коронавирус, развивается собственный иммунитет. При этом неясно, как долго он продлится. В ведомстве уверены, что вакцины обеспечивают «более надёжную защиту».
На сегодняшний день в стране зарегистрировано уже три вакцины: «Спутник V» от НИЦ
Роспотребнадзор рассказал, как прививаться переболевшим COVID-19
Сделать прививку уже переболевшим коронавирусом рекомендует Роспотребнадзор
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека рекомендует сделать прививку от коронавируса и переболевшим COVID-19.