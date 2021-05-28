Роспотребнадзор рассказал, как прививаться переболевшим COVID-19

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека рекомендует сделать прививку от коронавируса и переболевшим COVID-19.



«Вам следует сделать прививку, даже если у вас ранее был COVID-19. <...> Рекомендуется привиться через несколько месяцев после перенесенного заболевания», — сообщается 28 мая на сайте ведомства.



Роспотребнадзор указывает, что у тех, кто перенёс коронавирус, развивается собственный иммунитет. При этом неясно, как долго он продлится. В ведомстве уверены, что вакцины обеспечивают «более надёжную защиту».



На сегодняшний день в стране зарегистрировано уже три вакцины: «Спутник V» от НИЦ им. Гамалеи , «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор» и «КовиВак» от центра им. Чумакова РАН. В декабре прошлого года глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в РФ разрабатывают не менее 10 препаратов от коронавируса. В декабре 2020-го Владимир Путин распорядился начать вакцинацию граждан. Сам президент привился 23 марта этого года. Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург планирует, что 70 % россиян вакцинируют к ноябрю.

