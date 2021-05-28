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Роспотребнадзор рассказал, как прививаться переболевшим COVID-19

Сделать прививку уже переболевшим коронавирусом рекомендует Роспотребнадзор

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека рекомендует сделать прививку от коронавируса и переболевшим COVID-19.

«Вам следует сделать прививку, даже если у вас ранее был COVID-19. <...> Рекомендуется привиться через несколько месяцев после перенесенного заболевания», — сообщается 28 мая на сайте ведомства.

Роспотребнадзор указывает, что у тех, кто перенёс коронавирус, развивается собственный иммунитет. При этом неясно, как долго он продлится. В ведомстве уверены, что вакцины обеспечивают «более надёжную защиту».

На сегодняшний день в стране зарегистрировано уже три вакцины: «Спутник V» от НИЦ им. Гамалеи, «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор» и «КовиВак» от центра им. Чумакова РАН. В декабре прошлого года глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в РФ разрабатывают не менее 10 препаратов от коронавируса. В декабре 2020-го Владимир Путин распорядился начать вакцинацию граждан. Сам президент привился 23 марта этого года. Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург планирует, что 70 % россиян вакцинируют к ноябрю.

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Комментарии (7)

Cashmare
22 нояб. 2020 г. — В Роспотребнадзоре уверены, что никакой третьей волны коронавируса, которую прогнозирует ВОЗ, не будет.
19 дек. 2020 г. — В Роспотребнадзоре уверены, что эпидемия коронавируса в России может закончиться к весне
19 мая 2021 года - В Роспотребнадзоре уверены, что факт отсутствия масок и перчаток на представителях высшей бюрократии во время заслушивания послания президента Федеральному собранию в закрытом помещении вовсе не говорит о нарушении указа мэра Москвы Сергея Собянина.
26 мая 2021 - несмотря на летальные случаи, в Роспотребнадзоре уверены, что вакцина «ЭпиВакКорона» «характеризуется высокой эффективностью и переносимостью».
...и другие сказки на ночь от уверенного роспотребнадзора
Ser_N0771
При этом неясно, как долго он продлится. (с) - если сдать тест на антитела через полгода, то станет ясно... есть он или нет, и в зависимости от результатов привиться или подождать...
у меня 11 месяцев прошло после болезни, а антител... могу подрабатывать дезинфектором (шутка).
doorbal_
я бы не принимал во внимание мнение этого ведомства в принципе. надзор он и есть надзор, вертухаи.
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