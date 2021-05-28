Житель Петербурга решил избежать общения с дорожной полицией и устроил догонялки с сотрудниками в Приморском районе города. Ставки на фаворита делали разбуженные жители многоэтажек.
Видеозапись ночного происшествия опубликовали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» 28 мая. Из окон рассмотрели легковушку, которая ныряла с улиц во дворы в попытке сбросить с хвоста автомобиль ДПС. Старания оказались безуспешными.
В полицейском главке «Фонтанке» сообщили, что в Приморском районе ловили «Тойоту». Автомобиль привлёк внимание инспекторов на улице Савушкина, водитель в ответ на сигнал остановиться увеличил скорость. «К «Ленте» он зачётно залетал через бордюр», — подмечают в комментариях.
«Тойоту» остановили. За рулём оказался 47-летний мужчина, в котором, похоже, играл алкоголь. Водитель получил протокол за пьяное вождение (12.8 КоАП). В перспективе штраф с лишением прав на срок от полутора до трёх лет.