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На северо-западе петербуржцы из окон следили за ночной погоней. У водителя «Тойоты» было что скрывать

Нетрезвого водителя задержали в Приморском районе Петербурга

Житель Петербурга решил избежать общения с дорожной полицией и устроил догонялки с сотрудниками в Приморском районе города. Ставки на фаворита делали разбуженные жители многоэтажек.

Видеозапись ночного происшествия опубликовали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» 28 мая. Из окон рассмотрели легковушку, которая ныряла с улиц во дворы в попытке сбросить с хвоста автомобиль ДПС. Старания оказались безуспешными.

ДТП и ЧП | Санкт-Петербург |

В полицейском главке «Фонтанке» сообщили, что в Приморском районе ловили «Тойоту». Автомобиль привлёк внимание инспекторов на улице Савушкина, водитель в ответ на сигнал остановиться увеличил скорость. «К «Ленте» он зачётно залетал через бордюр», — подмечают в комментариях.

«Тойоту» остановили. За рулём оказался 47-летний мужчина, в котором, похоже, играл алкоголь. Водитель получил протокол за пьяное вождение (12.8 КоАП). В перспективе штраф с лишением прав на срок от полутора до трёх лет.

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Комментарии (2)

кто-то страшный
Таёда это диагноз.
Редиска Здесь
Будет ездить без прав, какая ему разница.
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