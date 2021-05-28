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Новый двухэтажный поезд запустят из Петербурга в Анапу в это воскресенье

По маршруту Санкт-Петербург — Анапа 30 мая отправят первый двухэтажный поезд

В воскресенье, 30 мая, из Петербурга в Анапу отправится в рейс первый двухэтажный поезд № 277/278. Ранее на этом направлении курсировали только одноэтажные составы.

Как сообщили 28 мая в пресс-службе Октябрьской железной дороги, новый поезд состоит из 15 купейных вагонов, оборудованных биотуалетами и кондиционерами, в том числе вагона со специализированным купе для маломобильных пассажиров. В состав поезда включён вагон-ресторан.

Поезд № 277/278 будет отправляться из Петербурга в 14:30 30 мая, с 1 июня по 31 июля по нечётным числам, а также со 2 по 30 августа 2021 года по чётным числам, прибытие в Анапу — в 07:15 с 1 июня по 31 июля по нечётным числам, 2 и с 4 по 30 августа по чётным числам, а также 1 сентября 2021 года.

Ранее «Фонтанка» писала, что дополнительные двухэтажные поезда этим летом планируется запустить также между Петербургом и Москвой.

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Комментарии (7)

karbofos
Совет! Ни в коем случае не покупайте билеты в двухэтажные поезда: мало места, особенно на втором этаже, в туалеты гигантские очереди.
Семён Лобкотрясов
Ездил в двухэтажных вагонах. Это ад. Низкие потолки, воздуха мало, пространства мало. Не понимаю как можно это выдержать дольше суток.
264733291
Отлично.
А ценник опять выше самолёта будет?
Ага.
Ну, тогда я лучше самолётом всё таки.
Спасибо.
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