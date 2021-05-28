Новый двухэтажный поезд запустят из Петербурга в Анапу в это воскресенье

В воскресенье, 30 мая, из Петербурга в Анапу отправится в рейс первый двухэтажный поезд № 277/278 . Ранее на этом направлении курсировали только одноэтажные составы.



Как сообщили 28 мая в пресс-службе Октябрьской железной дороги, новый поезд состоит из 15 купейных вагонов, оборудованных биотуалетами и кондиционерами, в том числе вагона со специализированным купе для маломобильных пассажиров. В состав поезда включён вагон-ресторан.



Поезд № 277/278 будет отправляться из Петербурга в 14:30 30 мая, с 1 июня по 31 июля по нечётным числам, а также со 2 по 30 августа 2021 года по чётным числам, прибытие в Анапу — в 07:15 с 1 июня по 31 июля по нечётным числам, 2 и с 4 по 30 августа по чётным числам, а также 1 сентября 2021 года.

