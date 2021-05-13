Северо-Западный филиал Федеральной пассажирской компании (АО ФПК — дочернее общество ОАО РЖД) в преддверии летнего сезона запустит между Москвой и Северной столицей дополнительные двухэтажные поезда. Об этом 13 мая сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Из Петербурга они будут отправляться в вечернее и ночное время: 13, 15, 22, 24, 29, 31 мая; 12, 19, 26 июня; 3, 10, 17, 24, 31 июля; 7, 14, 21, 28 августа.

Из Москвы в город на Неве поезда направятся: 14, 15, 21, 22, 28, 29 мая; 1, 12, 19, 26 июня; 3, 10, 17, 24, 31 июля; 7, 14, 21 и 28 августа. С подробным расписанием можно ознакомиться на официальном сайте РЖД.