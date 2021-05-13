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Между Москвой и Петербургом на лето запустят дополнительные двухэтажные поезда

Северо-Западный филиал Федеральной пассажирской компании (АО ФПК — дочернее общество ОАО РЖД) в преддверии летнего сезона запустит между Москвой и Северной столицей дополнительные двухэтажные поезда. Об этом 13 мая сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Из Петербурга они будут отправляться в вечернее и ночное время: 13, 15, 22, 24, 29, 31 мая; 12, 19, 26 июня; 3, 10, 17, 24, 31 июля; 7, 14, 21, 28 августа.

Из Москвы в город на Неве поезда направятся: 14, 15, 21, 22, 28, 29 мая; 1, 12, 19, 26 июня; 3, 10, 17, 24, 31 июля; 7, 14, 21 и 28 августа. С подробным расписанием можно ознакомиться на официальном сайте РЖД.

Фото: пресс-служба РЖД
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Как ранее писала «Фонтанка», в начале июня из-за проведения Петербургского международного экономического форума также запустят дополнительные поезда «Сапсан».

Фото: пресс-служба РЖД

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