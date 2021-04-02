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В дни ПМЭФ между Петербургом и Москвой запустят дополнительные «Сапсаны»

В дни ПМЭФ-2021 РЖД запустит дополнительные «Сапсаны»

В дни проведения Петербургского международного экономического форума РЖД из-за повышенного спроса запустят дополнительные поезда «Сапсан». Об этом говорится в сообщении фонда Росконгресс от 2 апреля.

Движение усилят поездами «Сапсан» №№ 761, 762, 763, 764, которые в обычное время курсируют по выходным. Они будут ходить в дни ПМЭФ с 1 по 5 июня, а также в праздничные дни — с 11 по 13 июня.

Всего в эти периоды между Петербургом и Москвой будут курсировать 30 поездов в сутки. Продажа билетов на поезда уже открыта.

Во время предыдущего форума в 2018 году РЖД также вводили дополнительный «Сапсан». В 2019 году ПМЭФ был отменен из-за пандемии коронавируса.

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Комментарии (1)

veteran78
Ну и что , что экономика в ж .. (в развале) ? Чё ж в июне в Питер не скататься с секлитаршей , вискаря попить , потусить с друганами миллиардерами ?
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