В дни ПМЭФ между Петербургом и Москвой запустят дополнительные «Сапсаны»

В дни проведения Петербургского международного экономического форума РЖД из-за повышенного спроса запустят дополнительные поезда «Сапсан». Об этом говорится в сообщении фонда Росконгресс от 2 апреля.



Движение усилят поездами «Сапсан» №№ 761, 762, 763, 764, которые в обычное время курсируют по выходным. Они будут ходить в дни ПМЭФ с 1 по 5 июня, а также в праздничные дни — с 11 по 13 июня.

Всего в эти периоды между Петербургом и Москвой будут курсировать 30 поездов в сутки. Продажа билетов на поезда уже открыта.